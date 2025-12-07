¡Regalo de Navidad adelantado! Puntarenas FC cerró el Apertura con una goleada de 4-0 ante Guadalupe

Tras semanas de incertidumbre, cambios a nivel administrativo y varios partidos sin conocer la victoria, Puntarenas FC cerró el torneo de Apertura 2025 dejándose los tres puntos ante Guadalupe, lo que les cayó a los naranjas como un regalo de Navidad adelantado.

Los chuchequeros golearon a Guada por marcador de 4-0 en su casa, el Lito Pérez. El triunfo es un aliciente para el cuadro que dirige César Alpízar.

La última vez que el PFC se había dejado la victoria fue el sábado 20 de setiembre, cuando derrotaron por la mínima al Herediano, y en este tiempo sumaron cinco empates y dos derrotas.

Puntarenas FC se despidió del torneo de Apertura 2025 con una goleada contra Guadalupe.

Los chuchequeros no pudieron avanzar a las semifinales, como lo hicieron en el torneo de Clausura 2025, y deberán trabajar para que el barco vuelva a buen puerto en el campeonato.

El equipo tuvo a su nuevo presidente, el mexicano Manuel Velarde, en las gradas, quien estuvo atento a cada una de las acciones.

El PFC cerró el torneo con 21 puntos, mientras que Guadalupe lo hizo con 13 unidades, lo que lo dejó de momento en el noveno lugar, a la espera de lo que pase en el choque de esta noche entre San Carlos y Alajuelense.

Las acciones del PFC

Puntarenas se adelantó en el marcador a los 10 minutos. El gol cayó por obra del defensor Krisler Villalobos, quien remató con la izquierda desde fuera del área.

En la segunda parte, John Jairo Ruiz marcó el tanto del descuento, luego de un fallo en la defensa porteña que lo dejó solo frente al arco de Guillermo Barrera. Sin embargo, el central Brayan Cruz invalidó la jugada, luego de consultar al VAR, por una posición

Krisler Villalobos marcó el primer gol para el Puntarenas FC.

Al 72, José Pablo Córdoba marcó el segundo gol para los porteños, luego de aprovechar un grave error en la defensa josefina.

Y cuando parecía que el juego estaba cocinado, aparecieron Alexis Cundumí y Nelson Andrade para sentenciar el encuentro con el tercero y cuarto tanto de la noche.