Nuevo presidente de Puntarenas arrastra una fuerte suspensión en la Liga MX

Puntarenas presentó este jueves a su nueva directiva, y es que se trata de un grupo mexicano que ahora se hará cargo del club porteño; sin embargo, el nombre del nuevo presidente, Manuel Valverde, arrastra una sanción en la Liga MX.

Valverde es el nuevo jerarca con más de 25 años de experiencia en gestión deportiva a nivel internacional. Fue expresidente ejecutivo de equipos como Atlante y en lo deportivo del Querétaro.

El vicepresidente es Alejandro Canto, experto en finanzas. Por su parte, Héctor Trejos será el vicepresidente institucional, siendo esta una de las caras más conocidas del Puerto en los últimos años.

El señor Manuel Velarde, inversionista mexicano suscribió un convenio de compraventa del Puntarenas FC. ( Fotos: prensa PFC./Fotos: prensa PFC.)

Juan Arrieta es el nuevo vicepresidente de operaciones, con más de 10 años de experiencia; mientras que Enrique Vaca es el director deportivo del club naranja.

Mario Carrillo estará como el encargado de la inteligencia deportiva luego de ocho años de experiencia en Querétaro, informó el club chuchequero este jueves en conferencia de prensa.

En México informan que el nuevo presidente de Puntarenas fue suspendido

El diario Récord de México informó, recientemente, que el presidente Manuel Valverde está inhabilitado por cinco años del fútbol de México, tras un caso de violencia en el estadio La Corregidora el 5 de marzo del 2022.

Los nuevos líderes del proyecto del Puntarenas FC posaron con la mascota del equipo en la presentación del nuevo proyecto . (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Informa el medio azteca que en dicho año, con el Querétaro, se le suspendió a nivel local, pero internacionalmente eso no pesa sobre Valverde, por lo que no tendría inconvenientes para hacerse cargo de la presidencia naranja.

Lo acontecido en dicho episodio va por una pelea campal entre las barras del Querétaro y el Atlas.