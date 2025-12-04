Alonso Martínez se pronuncia tras exitosa operación de rodilla

El juego ante Haití para Costa Rica acabó de forma trágica con una derrota que, prácticamente, nos enrumbó a la inminente eliminación del Mundial de Norteamérica 2026, días después. Pero también se produjo la lesión de ligamentos para Alonso Martínez.

El atacante de la tricolor y del New York City tuvo que ser operado y, afortunadamente, resultó ser un éxito para el atacante, quien así lo dejó ver en sus redes con el siguiente mensaje.

Alonso Martínez salió de forma exitosa de su operación en la rodilla. (GEOFF STELLFOX/Getty Images via AFP)

“La operación ha sido un éxito, gracias a Dios. Empiezo una etapa en mi vida que al principio fue difícil de asimilar al saber que no iba a jugar por cierto tiempo, pero nunca dudé que Dios tiene un propósito conmigo. Ahora toca enfocarme en volver y trabajar día a día, que es lo que me caracteriza. Gracias a todos por los buenos deseos. ¡Dios los bendiga! New York City FC: “Gracias al Dr. González y a todo su equipo”, publicó en la red social de Instagram el atacante patrio.

Adrián Alonso Martínez no pudo estar para la última jornada de la eliminatoria ante Honduras, y se perdió el cierre de la MLS con su club, que acabó perdiendo la final de la conferencia ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Se espera que el atacante esté alrededor de nueve meses fuera de los terrenos de juego.

El delantero de la Selección Nacional y del New York de la MLS logró ser uno de los goleadores de la pasada campaña con su club en la liga de fútbol de Estados Unidos, tras sumar 19 anotaciones después de 33 juegos disputados, 32 de ellos desde el arranque de los encuentros, siendo clave para su equipo en la zona ofensiva.

En la eliminatoria con la Tricolor, el jugador nacional marcó en la segunda fecha ante Haití, en el empate a tres goles en el Estadio Nacional y ante la selección de Nicaragua en la goleada de los ticos sobre los pinoleros de 4-1. Adrián Alonso se lesionó en los instantes finales del juego en Curazao contra Haití.