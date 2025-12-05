José Luis Pérez Arenas, empresario del sector eléctrico de México, es el nuevo vicepresidente del Puntarenas FC

Deportes

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Puntarenas FC sigue implementando cambios en su dirigencia y este viernes presentó a su nuevo vicepresidente comercial.

La persona que ejercerá ese cargo en el equipo naranja se llama José Luis Pérez Arenas, un empresario mexicano, especializado en el sector eléctrico con más de 10 años en el mercado.

José Luis Pérez, nuevo vicepresidente comercial del Puntarenas FC. Foto: prensa PFC. (Foto: prensa PFC. /Foto: prensa PFC.)

Experiencia de José Luis Pérez

De acuerdo con el club chuchequero, Pérez Arenas ha formado parte de la lista de los 300 mexicanos más influyentes del país y de los 100 más influyentes del sector eléctrico.

Además, es mercadólogo con 12 años de experiencia en planeación estratégica y compra de medios.

El jueves anterior, los porteños presentaron a su nueva dirigencia, liderada por Manuel Velarde. Héctor Trejos continuará como vicepresidente institucional.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

