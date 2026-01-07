Deportes

Sporting se refuerza con la llegada de Alex López

Alexander López es nuevo jugador de Sporting FC

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Sporting sigue reforzando su plantel y ahora lo hace con el fichaje de un viejo conocido del fútbol tico como lo es el hondureño Alexander López.

El mediocampista catracho es muy recordado por su paso en Alajuelense, en el que logró ser campeón nacional en el 2020, en aquella recordada final en plena pandemia ante Herediano, y meses después también lograr la Liga Concacaf ante el Saprissa, en el que López marcó el tercero de los tantos.

Alex López es nuevo jugador de Sporting FC (Rafael Pacheco Granados)

Alex también ganó la Copa Centroamericana con los manudos en el 2023 para luego regresar al fútbol de su país con el Olancho para ahora regresar a Costa Rica y unirse a las filas del conjunto albinegro.

“El fútbol siempre ha sido más que un juego para mí, es un lenguaje que une, que transforma; creo en los proyectos que tienen propósito, porque el balón también es una herramienta de cambio social. Hoy doy un paso importante en mi carrera, hoy soy parte de Sporting”, dijo el volante de Honduras en el video de presentación con su ahora equipo, que tendrá su localía en Grecia.

LEA MÁS: Portero Minor Álvarez envía contundente mensaje al saprissismo: “sé lo que valgo”

Alexander también ha sido seleccionado nacional de la bicolor de Honduras, incluso en este último proceso eliminatorio en el que los catrachos quedaron fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alex LópezSporting FCHondurasAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.