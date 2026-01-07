Sporting se refuerza con la llegada de Alex López

Sporting sigue reforzando su plantel y ahora lo hace con el fichaje de un viejo conocido del fútbol tico como lo es el hondureño Alexander López.

El mediocampista catracho es muy recordado por su paso en Alajuelense, en el que logró ser campeón nacional en el 2020, en aquella recordada final en plena pandemia ante Herediano, y meses después también lograr la Liga Concacaf ante el Saprissa, en el que López marcó el tercero de los tantos.

Alex López es nuevo jugador de Sporting FC (Rafael Pacheco Granados)

Alex también ganó la Copa Centroamericana con los manudos en el 2023 para luego regresar al fútbol de su país con el Olancho para ahora regresar a Costa Rica y unirse a las filas del conjunto albinegro.

“El fútbol siempre ha sido más que un juego para mí, es un lenguaje que une, que transforma; creo en los proyectos que tienen propósito, porque el balón también es una herramienta de cambio social. Hoy doy un paso importante en mi carrera, hoy soy parte de Sporting”, dijo el volante de Honduras en el video de presentación con su ahora equipo, que tendrá su localía en Grecia.

Alexander también ha sido seleccionado nacional de la bicolor de Honduras, incluso en este último proceso eliminatorio en el que los catrachos quedaron fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.