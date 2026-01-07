Portero Minor Álvarez envía contundente mensaje al saprissismo: “sé lo que valgo”

Minor Álvarez le envió un mensaje a la afición del Saprissa, horas después de ser presentado como el nuevo refuerzo de los morados.

El arquero de 36 fue fichado por el Monstruo por año y medio. El exportero del Cobán Imperial de Guatemala expresó que tiene clara la responsabilidad de defender el arco morado.

Álvarez recurrió a sus redes sociales para hablarle al saprissismo.

Minor Álvarez envió un mensaje al saprissismo, horas después de ser presentado como el nuevo portero del Saprissa. Foto: archivo.

El mensaje de Minor Álvarez

Este fue el mensaje que Minor envió a los fiebres morados:

“Muy contento, agradecido, ilusionado y comprometido a cumplir con lo que se me requiera y cuando se necesite. Vengo como un saprissista de corazón, que desde niño soñó con la oportunidad que estoy viviendo.

“Sé lo que significa ser portero de Saprissa y lo que debo hacer para lograr los objetivos grupales e individuales. Me siento preparado para la exigencia de la afición y de esta gran institución, Dios me puso aquí y sé que tengo su respaldo”, manifestó.

“No soy una moneda de bitcoin para agradarle a todo mundo, pero sé lo que valgo y puedo hacer valer mi trabajo en silencio y con ruido. Gracias a todos los que a lo largo de mi carrera me han apoyado, alentado y aún están ahí, todavía hay mucho por recorrer juntos”, concluyó.