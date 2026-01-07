¡Calendario de fuego! El Saprissa debuta ante Puntarenas y encara tres “finales” en 12 días

El Deportivo Saprissa debutará contra Puntarenas FC, en el torneo de Clausura 2026 y en los siguientes días tendrá un calendario muy apretado, en busca del título 41.

Los morados se estrenarán en el campeonato local el martes 13 de enero, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, y cinco días después enfrentarán su primer clásico del buen fútbol, cuando visite a Herediano, en el estadio Carlos Alvarado.

Los tibaseños deberán concentrarse únicamente en el torneo tico, pues no participarán de la Copa de Campeones de Concacaf, que comenzará a inicios de febrero y en la que participarán Alajuelense y Cartaginés.

Saprissa visitará a Herediano, en la fecha 2, del torneo de Clausura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El calendario del Saprissa

Así jugarán los morados las primeras fechas del Clausura 2026:

- Martes 13 de enero: Saprissa vs. Puntarenas FC. Estadio Ricardo Saprissa, 8 p.m.

- Domingo 18 de enero: Herediano vs. Saprissa. Estadio Carlos Alvarado, Heredia, hora por definir.

- Miércoles 21 de enero: Sporting FC vs. Saprissa. Nuevo proyecto de Sporting, en La Argentina de Grecia, hora por definir.

Saprissa enfrentará a Cartaginés el 25 de enero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Domingo 25 de enero: Saprissa vs. Cartaginés. Estadio Ricardo Saprissa, 6 p.m.

- Miércoles 28 de enero: Pérez Zeledón vs. Saprissa. Estadio Municipal de Pérez Zeledón, hora por definir.