¡Calendario de fuego! El Saprissa debuta ante Puntarenas y encara tres “finales” en 12 días

Saprissa debutará en el torneo de Clausura 2026 el martes 13 de enero, ante Puntarenas FC

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa debutará contra Puntarenas FC, en el torneo de Clausura 2026 y en los siguientes días tendrá un calendario muy apretado, en busca del título 41.

Los morados se estrenarán en el campeonato local el martes 13 de enero, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, y cinco días después enfrentarán su primer clásico del buen fútbol, cuando visite a Herediano, en el estadio Carlos Alvarado.

Los tibaseños deberán concentrarse únicamente en el torneo tico, pues no participarán de la Copa de Campeones de Concacaf, que comenzará a inicios de febrero y en la que participarán Alajuelense y Cartaginés.

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Saprissa visitará a Herediano, en la fecha 2, del torneo de Clausura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El calendario del Saprissa

Así jugarán los morados las primeras fechas del Clausura 2026:

- Martes 13 de enero: Saprissa vs. Puntarenas FC. Estadio Ricardo Saprissa, 8 p.m.

- Domingo 18 de enero: Herediano vs. Saprissa. Estadio Carlos Alvarado, Heredia, hora por definir.

- Miércoles 21 de enero: Sporting FC vs. Saprissa. Nuevo proyecto de Sporting, en La Argentina de Grecia, hora por definir.

Cartaginés vs. Saprissa
Saprissa enfrentará a Cartaginés el 25 de enero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Domingo 25 de enero: Saprissa vs. Cartaginés. Estadio Ricardo Saprissa, 6 p.m.

- Miércoles 28 de enero: Pérez Zeledón vs. Saprissa. Estadio Municipal de Pérez Zeledón, hora por definir.

