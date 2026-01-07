¿Frenazo al Monstruo? Migración confirma que Saprissa no ha tramitado permisos de sus refuerzos extranjeros

El Deportivo Saprissa no podría contar con sus refuerzos extranjeros en las primeras fechas del torneo de Clausura 2026, ya que aún no tienen sus permisos de trabajo.

La semana anterior, el Monstruo oficializó la llegada del panameño Tomás Rodríguez y del nicaragüense Bancy Hernández, quienes deben completar un trámite ante la Dirección General de Migración y Extranjería para jugar en el país.

Este medio les consultó a las autoridades de Migración si la institución saprissista comenzó los trámites para que ambos futbolistas estén a regla con la normativa local y, por medio de su departamento de prensa, esto informaron:

“En seguimiento a la consulta, no consta en los sistemas institucionales trámite de regularización migratoria a nombre de las personas mencionadas.

“Como procedimiento, la persona autorizada hace la apertura del expediente para análisis, y a la fecha no consta en sistema expediente a nombre de las personas mencionadas”.

Uno de los requisitos para la inscripción de jugadores es que el club esté al día con la CCSS y con el Ministerio de Hacienda. Este medio consultó en los sitios web de ambas entidades y el equipo morado está al día con las entidades mencionadas.

El calendario de Saprissa

El lunes anterior, durante el programa “Encuentro deportivo”, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del club, habló del tema y dijo que “los permisos de trabajo son un requisito gubernamental migratorio que lleva su trabajo, lleva su tiempo y uno no lleva control sobre eso”.

Saprissa debuta en el campeonato ante Puntarenas FC, el martes 13 de enero, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Unos días después, el 18 de enero, la “S” enfrentará su primera prueba de fuego en el certamen, pues visitará a Herediano, en el estadio Carlos Alvarado, y en la tercera fecha, Saprissa jugará contra Sporting, en un juego programado para el 21 de enero, en La Argentina de Grecia.

El lunes anterior, se le envió un mensaje a Erick Lonis, para consultarle sobre la situación de sus refuerzos, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.