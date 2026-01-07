“No le veo el peso”: Marco Antonio Rojas cuestiona el fichaje de Minor Álvarez por el Saprissa

La llegada de Minor Álvarez al Saprissa ha generado todo tipo de comentarios entre aficionados y periodistas, pero uno que fue muy sincero al respecto es una leyenda de la portería morada como don Marco Antonio Rojas.

Una voz autorizada levanta la mano

El icónico exarquero de los 70 y 80, fiel a su estilo, fue muy sincero al opinar que no cree que el meta tenga el peso y los argumentos necesarios para ir a Saprissa.

Minor Álvarez buscará adueñarse del marco de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Rojas estaba un poco sorprendido por la decisión y en su lugar afirma que se la hubiera jugado con uno de los jóvenes que está en la institución, a quienes aboga por darles una oportunidad pronto.

LEA MÁS: Saprissa confirma la llegada de Minor Álvarez y explica por qué apostó por él

El reclamo: ¿por qué no apostar por la casa?

Don Marco reclamó que hace mucho tiempo los tibaseños no sacan un portero de la casa, de sus bases, y esta es una oportunidad para ir perfilando ya sea a Abraham Madriz o a Isaac Alfaro.

“Me parece una contratación un poco encontrada, por así decirlo; no le veo el peso para un Saprissa. Uno no tiene muy claro ni siquiera su rendimiento reciente, pues no se ha visto mucho, si viene precedido de un trabajo sobresaliente o algo así.

“Esta decisión se toma en medio de algo que hace tiempo no tiene Saprissa, como un portero de ligas menores; ahí hay dos muchachos que, si no les dan la oportunidad, no van a crecer ni despegar, entonces era un momento para apostar por un portero de la casa”, explicó.

¿Experiencia que enseñe?

Al exguardameta le llamó la atención ver que se pintó a Álvarez como un arquero de experiencia y del que los jóvenes pueden aprender, pese a que su trayectoria no está cargada de muchos triunfos o grandes equipos.

LEA MÁS: Erick Lonis confirmó el motivo detrás de la contratación de Minor Álvarez

Minor Álvarez tiene un título de campeón, con el Cobán Imperial de Guatemala.

Minor Álvarez suma un título de campeón en su carrera, en el 2023 con el Cobán Imperial de Guatemala, semestre en el que fue figura y pare de contar.

Curiosamente, Madriz tiene cuatro campeonatos con el Monstruo, aunque todos como suplente, pero en el récord oficial tiene más títulos que su compañero y competencia. Alfaro, por su parte, no tiene campeonatos a nivel mayor.

“No sé por qué razón se enfoca, como vi por ahí, que Álvarez llega para darle consejos o guiar a los nuevos muchachos. Un compañero no le dice a uno que tiene que estirarse de una forma; para eso está el entrenador de porteros, para aconsejar está el preparador de porteros”, agregó.

LEA MÁS: ¿Frenazo al Monstruo? Migración confirma que Saprissa no ha tramitado permisos de sus refuerzos extranjeros

Don Marco Rojas fue muy sincero sobre la llegada de Minor Álvarez a Saprissa. (alonso tenorio)

Trayectoria y edad, otro punto de debate

Álvarez tiene 36 años. En Costa Rica debutó con los morados, club del que salió en 2010, y luego pasó por Belén, UCR, Limón, Pérez Zeledón, estuvo un semestre con el Herediano en 2020 y luego se fue a Guatemala.

“¿A qué va a llegar este muchacho? Si lo contratan, es para que sea titular y si no, entonces di, que quiten a Mora para que lo pongan de entrenador de porteros”, comentó.

La situación en el marco morado sin duda estará en debate por ver quién se lleva el pulso.

Lonis habló del fichaje de Minor Álvarez

En declaraciones a Tigo Sports, Erick Lonis comentó que ya firmaron el contrato con el portero de 36 años por año y medio y se incorporó a los entrenamientos.

“Nosotros tenemos cierta escasez de arqueros y los de nivel están contratados y con muy buenos salarios, entonces había que hacer un scouting a nivel nacional, cuáles podían venir y en disposición de venir”, comentó.

Lonis afirmó que la elección del arquero sería criticada cualquiera que esta fuera.

“Cualquier portero que hubiera traído acá lo hubieran cuestionado y le voy a poner un ejemplo: usted trae a Keylor (Navas) y la gente va a decir ‘¿Cómo va a traer un portero que ya va a cumplir 40 años?, les va a quitar el espacio a los jóvenes.

“Usted trae a Anthony Walker, que lo tuvimos en el radar, y la gente hubiera dicho. ¿Cómo va a venir un portero que no juega en Herediano? ¿Por qué le va a quitar el campo a otros que son mejores?“, comentó.