Afición de Saprissa explota en enojo por anuncio del club

El Deportivo Saprissa anunció, oficialmente, la contratación del portero Minor Álvarez, de 36 años, como parte de su plan tras el retiro de Esteban Alvarado, pero la noticia no fue bien recibida por una parte importante de la afición, que reaccionó con enojo y fuertes críticas en redes sociales.

Un anuncio que desató molestia

Minor Álvarez es el nuevo guardameta del Deportivo Saprissa. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

La bienvenida al guardameta fue publicada en las plataformas oficiales del club; sin embargo, en cuestión de minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes negativos por parte de seguidores morados que cuestionaron la decisión deportiva.

Muchos aficionados expresaron su inconformidad por la edad del jugador, su rendimiento reciente y la planificación del club para una posición clave como la portería.

Críticas directas contra la dirigencia

Entre los comentarios que más se repitieron se encuentran frases como: “Fuera Vladimir”, en referencia al entrenador, así como cuestionamientos directos al nivel del nuevo fichaje.

“Entiendo que no había muchas opciones y poca plata, pero estamos contratando a un portero que no llega ni a cumplidor”, escribió un seguidor.

Otros mensajes fueron aún más duros: “Sean serios”, “Son unos sinvergüenzas”, “Gracias por nada”.

Comparaciones y advertencias de la afición

El fichaje generó una fuerte ola de críticas por parte de la afición morada. (Rafael Pacheco)

Algunos aficionados incluso compararon el momento del club con el de su histórico rival, dejando claro su preocupación por el rumbo deportivo.

“Nos estamos convirtiendo en la Liga, hay que frenarlo ya”, comentó otro usuario, reflejando el descontento generalizado que se evidenció en la publicación.

Las reacciones muestran que el tema de la portería es especialmente sensible para la afición.

