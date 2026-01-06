Teleguía Deportes

Afición de Saprissa explota en enojo por anuncio del club

La llegada de Minor Álvarez, tras el retiro de Esteban Alvarado, generó fuertes reacciones entre los seguidores del cuadro tibaseño

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa anunció, oficialmente, la contratación del portero Minor Álvarez, de 36 años, como parte de su plan tras el retiro de Esteban Alvarado, pero la noticia no fue bien recibida por una parte importante de la afición, que reaccionó con enojo y fuertes críticas en redes sociales.

LEA MÁS: La fórmula de Jafet Soto para fichar a Randall Leal, pese a lo dicho por Erick Lonis

Un anuncio que desató molestia

Minor Álvarez es el nuevo guardameta del Deportivo Saprissa.
Minor Álvarez es el nuevo guardameta del Deportivo Saprissa. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

La bienvenida al guardameta fue publicada en las plataformas oficiales del club; sin embargo, en cuestión de minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes negativos por parte de seguidores morados que cuestionaron la decisión deportiva.

Muchos aficionados expresaron su inconformidad por la edad del jugador, su rendimiento reciente y la planificación del club para una posición clave como la portería.

Críticas directas contra la dirigencia

Entre los comentarios que más se repitieron se encuentran frases como: “Fuera Vladimir”, en referencia al entrenador, así como cuestionamientos directos al nivel del nuevo fichaje.

Entiendo que no había muchas opciones y poca plata, pero estamos contratando a un portero que no llega ni a cumplidor”, escribió un seguidor.

LEA MÁS: Erick Lonis confirmó el motivo detrás de la contratación de Minor Álvarez

Otros mensajes fueron aún más duros: “Sean serios”, “Son unos sinvergüenzas”, Gracias por nada”.

Comparaciones y advertencias de la afición

El autobús de Saprissa permaneció varios minutos a 50 metros del estadio, mientras su afición le hacía un recibimiento.
El fichaje generó una fuerte ola de críticas por parte de la afición morada. (Rafael Pacheco)

Algunos aficionados incluso compararon el momento del club con el de su histórico rival, dejando claro su preocupación por el rumbo deportivo.

Nos estamos convirtiendo en la Liga, hay que frenarlo ya”, comentó otro usuario, reflejando el descontento generalizado que se evidenció en la publicación.

Las reacciones muestran que el tema de la portería es especialmente sensible para la afición.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaMinor AlvarezNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.