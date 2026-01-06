Minor Álvarez sigue disfrutando de su regreso a Costa Rica y se dio un gustito a días de volver a Saprissa

El portero Minor Álvarez sigue disfrutando de su nueva vida en Costa Rica y este lunes mostró un regalo que recibió, días antes de oficializarse su regreso al Deportivo Saprissa.

Álvarez, quien hizo su carrera en clubes de Costa Rica y Guatemala, tendría todo listo para vincularse al equipo morado, para el Clausura 2026, y para su nueva etapa en la “S” podría estrenar no solo uniforme, sino una de sus prendas más características y por las que es conocido en el mundo futbolero.

Minor Álvarez recibió uno de sus regalos favoritos, a días de oficializarse su regreso al Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El regalo que recibió Minor Álvarez

El portero de 36 años, quien jugó en el 2025 para el Deportivo Marquense, de la primera división de Guatemala, se muestra muy activo en sus redes sociales.

Este lunes subió un video en el que enseñó una colección de gorras que le obsequiaron y de una recalcó una consigna para el año que viene comenzando.

“Alianzas estratégicas con marcas que siempre han estado conmigo, vamos con todo”, afirmó.

Álvarez fue campeón con el Cobán Imperial, en el 2024.