La fórmula de Jafet Soto para fichar a Randall Leal, pese a lo dicho por Erick Lonis

Randall Leal es jugador del Club Sport Herediano pese a comentarios por parte de Erick Lonis sobre no entrar en pujas por el jugador para que regresara al Deportivo Saprissa para el siguiente semestre.

Tiempo atrás, Lonis fue claro en cerrar la puerta a Randall para que fuera a Heredia debido a costos económicos por parte del volante, en los que afirmó que en Tibás no entrarían en disputas con los florenses por contratar al futbolista.

Jafet Soto habló sobre el fichaje de Randall Leal y las pujas que habló Erick Lonis sobre dicha contratación (La Nación/La Nación)

“Bien, que vaya al Herediano, me parece perfecto, nosotros no contratamos así, no vamos a entrar en pujas”, aseguró Erick Lonis.

Ante este tipo de comentarios, en los que Lonis da a entender los costos altos de un jugador como Leal, Jafet Soto explicó cómo conseguir un refuerzo de tal magnitud en el conjunto florense.

“Yo no sé, en 20 años que tengo de estar ahí, cuando yo tengo un presupuesto para traer a un jugador, ese presupuesto es un colón, que ese colón puede llegar a un colón con diez centavos pero por objetivos” dijo.

Jafet explica que esos objetivos, como llegar a instancias más avanzadas del torneo, se puede conseguir más dinero para que el presupuesto sea mayor y poder sobrepasarlo.

“Viendo que esos objetivos sean llegar a semifinales o a una final y ser campeón, pues voy a tener más taquilla, tener mayor cantidad de patrocinadores y ya en el negocio sí me voy a arriesgar con el uno punto diez centavos, sí puede ser que me arriesgue porque voy a tener más entradas de dinero”, comentó Soto.

El jugador Randall Leal es el nuevo fichaje de Herediano por dos años. (Tomado de la página de Heredi/La Nación)

Jafet asegura tener ya muchos años en esto de ser directivo, por lo que sabe bien lo que hace con este tipo de negocios con jugadores como Randall Leal.

“Después de eso no siento que si uno tiene un presupuesto, es ese presupuesto y no entrar en que esto, esto y aquello; ya cada uno lo ve como quiera. Yo voy a cumplir el 17 de enero que me retiré en el 2009, hace 17 años; de estar en esto ya he visto muchas cosas”, afirmó el presidente del club rojiamarillo.

El volante de 28 años de edad firmó un contrato por dos años con Herediano luego de su paso por la MLS de los Estados Unidos, en donde jugó en equipos como el Nashville y el DC United.