Andrés Carevic se llevó a exportero de Alajuelense para su nuevo proyecto en Sporting FC

Sporting FC, de la mano de Andrés Carevic, sigue armando su planilla de cara al arranque del Clausura 2026.

Este martes, los albinegros presentaron a Johnny Álvarez como nuevo portero del equipo que, a partir de la presente temporada, tendrá su sede en La Argentina de Grecia.

“¡Bienvenido, Johnny Álvarez! Nuevo portero albinegro", destacó el equipo en sus redes sociales.

La llegada de Álvarez se une a la del delantero Marcos Ureña. Además, José Miguel Cubero llegó como gerente deportivo y el cuerpo técnico estará integrado por Carevic y sus asistentes Omar Royero y Juan Carlos Herrera.

LEA MÁS: ¡Casa lista! Así luce el nuevo estadio de Sporting en Grecia que recibirá a los “4 grandes” en tiempo récord

Johnny Álvarez es el nuevo portero del Sporting FC. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

La salida de Johnny Álvarez de Alajuelense

Álvarez jugó un solo partido en este semestre, y fue en la jornada 18 ante San Carlos, en el Carlos Ugalde, por la última fecha de la fase regular en la que el campeón nacional no se jugaba nada, y acabó con triunfo erizo de 0-2 en la cancha de los norteños.

LEA MÁS: Sporting FC comenzó su limpia y dos exjugadores del Saprissa se despiden del equipo albinegro

“¡Muchas gracias, Johnny! Por vestir y defender esta camiseta desde niño. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga", publicó Alajuelense en sus redes sociales como despedida del ahora exguardameta rojinegro.