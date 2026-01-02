Repretel anuncia que dará en exclusiva la transmisión de uno de los eventos deportivos más relevantes del país

Deportes Repretel anunció que transmitirá en exclusiva los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026. (Facebook/Facebook)

Deportes Repretel arrancará el 2026 con la transmisión exclusiva de uno de los eventos deportivos más importantes del país: los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

Con esta cobertura, el grupo televisivo reafirma su compromiso por dar visibilidad, proyección y reconocimiento a diversas disciplinas deportivas, más allá del fútbol.

LEA MÁS: Ítalo Marenco ya sabe (y nosotros también) qué día debutará como presentador de Buen día

La cobertura oficial iniciará el lunes 12 de enero con la ceremonia de inauguración, que será transmitida por Canal 11.

Este evento reunirá a más de 5.000 atletas de 82 cantones, quienes competirán en 19 disciplinas deportivas.

Según informó la televisora, las justas se extenderán hasta el 24 de enero. Durante las justas habrá una transmisión diaria de aproximadamente cuatro eventos deportivos.

Los Juegos Deportivos Nacionales se celebrarán del 12 al 24 de enero de 2026 en la provincia de Limón. (Redacción Perfil/Olman Mora Bermúdez Prensa FDGA)

Disciplinas y horarios

El calendario oficial de las disciplinas que transmitirán se dará a conocer a través de las redes sociales de Grupo Repretel.

En los últimos dos años, Deportes Repretel ha llevado a la pantalla grandes coberturas como los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Olímpicos de Invierno, competencias de surf y natación, así como la Gran Maratón de Madrid y la Fórmula 4.

LEA MÁS: Tras duro quebranto de salud, Gustavo Díaz despide el 2025 con mensaje de fe

“Con esta transmisión, Deportes Repretel continúa consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo, la promoción y la proyección del deporte en todas sus disciplinas, apoyando el talento nacional y acercando grandes historias deportivas a todos los hogares del país”, dice el comunicado.