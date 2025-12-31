Tras duro quebranto de salud, Gustavo Díaz despide el 2025 con mensaje de fe

El periodista Gustavo Díaz, de Noticias Repretel, despidió el 2025 con un mensaje cargado de fe, reflexión y agradecimiento, luego de enfrentar este año uno de los momentos más difíciles de su vida, tras sufrir un serio quebranto de salud que estuvo a punto de costarle la vida.

A través de sus redes sociales, Díaz compartió un texto profundo en el que reconoce que el año que termina dejó una marca imborrable en su corazón.

Gustavo Díaz vivió este 2025 un gran susto con su corazón que lo llevó a estar internado en el hospital México. (Teletica/Captura de video)

LEA MÁS: Gustavo Díaz y Dudly Lynch regresan a la televisión más fuertes tras duras batallas de salud

“Este 2025 se marcha con una huella muy marcada en mi corazón, se marcha con la enseñanza, la mayor prueba de mi vida y el discernimiento de un propósito a seguir”, escribió el comunicador.

Gustavo Díaz despide este 2025 agradecido

En su mensaje, el periodista también hizo énfasis en su fe, asegurando que, aunque se considera una persona en constante construcción, se siente amado por Dios y respaldado por su misericordia.

“En la bendición y en la prueba, Dios está”, escribió.

LEA MÁS: Periodista Gustavo Díaz nos cuenta cómo va su recuperación y cuándo regresa a Noticias Repretel

Gustavo Díaz regresó hace pocos días a presentar Noticias Repretel. (Instagram/Instagram)

Finalmente, Gustavo Díaz bendijo el año que se va y dio la bienvenida al 2026 con la esperanza de seguir confirmando lo maravilloso de su fe, dejando claro que este episodio le cambió la forma de ver la vida y su propósito personal y profesional.

“Tavo”, como le dicen sus compañeros de canal 6 de cariño, estuvo cuatro meses incapacitado por un serio problema cardiaco que, incluso, lo mantuvo internado en el hospital México.