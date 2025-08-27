Periodista Gustavo Díaz nos cuenta cómo va su recuperación y cuándo regresa a Noticias Repretel

El periodista de Noticias Repretel Gustavo Díaz todavía siente un nudo en la garganta cuando recuerda los 17 días que pasó internado en el Hospital México, después de sufrir un preinfarto que lo obligó a pausar su agitada rutina de trabajo.
El comunicador, quien ha estado al frente de coberturas importantes para el noticiero de canal 6, recibió la salida el pasado miércoles 13 de agosto y desde entonces está guardando reposo en su casa en Barva de Heredia, donde vive con su novia, Hillary Angulo.
El oriundo de Batán de Matina también ha recibido la visita y el chineo de su mamá y gran parte de su familia, quienes no lo han dejado solo ni un segundo después de semejante susto.
Tavo aún sigue incapacitado y recuperándose del cateterísmo que le hicieron, luego que los médicos determinaran que su problema de salud se debió a que tenía una de las arterias del corazón obstruída.
“Desde que salí del hospital he estado en la casa, descansando, tranquilo. Los médicos especialmente me dijeron que hiciera caminatas pequeñas, de pocos minutos durante el día y después de ahí se van aumentando. Ahora todo es paso a paso”, mencionó.
A él lo que le hicieron fue introducirle, a través de una vía de la mano, un medicamento que llega hasta la arteria obstruída del corazón para liberarla de las placas de colesterol.
Conexión con Dios
El sucesero reconoció que estar internado no fue nada fácil, por todo lo que se ve dentro de un hospital cuando se está tantos días.
Sin embargo, no se queja de la atención médica, la cual asegura que siempre fue la mejor, a pesar de que tuvo que esperar una semana para que lo pasaran al piso de cardiología y su turno para el cateterismo.
Todos esos días ahí internado le sirvieron, además, para conectar más con Dios y fortalecer su fe por esta segunda oportunidad de vida.
“Yo no había estado tanto tiempo en un hospital, pero ese tiempo me lo tomé para buscar una cercanía con Dios, no quise estar pegado a redes sociales ni a mi celular sino me dediqué mucho a orar, me dediqué mucho a meditar en el propósito que también tiene Dios con nosotros, el por qué a veces pasamos esas pruebas y también dejar que Dios me hablara.
“Todo ese tiempo fue de mucha meditación y también de pedirle a Dios mucha fortaleza porque los días en un hospital son muy duros, pese a que yo no tenía, por ejemplo, vías o no me suministraban medicamentos por medio de vías sino solamente pastillas, pero el simple hecho de estar ahí asignado a una cama es muy difícil, pero bueno, son pruebas que Dios nos pone para valorar lo importante de la vida”, confesó.
Bajé 3 kilos en los 17 días que estuve en el hospital"— Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel
Grandes cambios
A Tavo todo esto le vino a cambiar la vida casi por completo, pues también tuvo que modificar su alimentación, aunque sabe que le será bastante beneficioso.
Ahora nada de consumir frituras y tuvo que bajar el consumo de azúcar y la sal. De hecho, en las dos semanas que estuvo hospitalizado bajó tres kilos y ahora espera bajar algunos más.
“Ahora estamos consumiendo alimentos que sean bajos en colesterol y eso ayuda a los medicamentos a sanar las arterias, pero de la cual no me cuesta. Hace poco más de un año venía haciendo muchas variables en la alimentación que ahora ya con esta disciplina tampoco me cuesta adaptarme”, mencionó.
De su lista de comidas tuvo que eliminar las carnes grasosas, especialmente las de cerdo o quitarle el “gordito” a la carne de res. Lo que sí puede comer es pollo y pescado, pero con moderación.
Otra cosa que lo tiene muy contento es que pronto podrá hacer ejercicio de nuevo, aunque todavía nada de competencias de atletismo ni de hacer rutas largas en bicicleta como antes.
“En pocos días voy a iniciar también una rehabilitación a nivel de ejercicios, para ir comenzando a adaptar el cuerpo a las rutinas de ejercicio. A mí que me gusta mucho hacer ejercicio, no lo puedo hacer a nivel que lo hacía antes, pero ahí paulatinamente iremos haciendo todo ese procedimiento. Toda esa rehabilitación que se hace con especialista a nivel de Caja y a nivel privado”, explicó.
Mucho descanso
Gustavo aún no tiene claro cuándo regresará a la pantalla de Repretel, pues su incapacidad está extendida hasta finales de este mes.
No obstante, en estos días tiene de nuevo cita con el cardiólogo y puede que se la extiendan, pues lo recomendable es que pase mínimo un mes y medio en reposo.
“El médico debe valorar si requiero un poco más de incapacidad para ya después laborar con todas las fuerzas y ya el bienestar requerido”, recalcó.
En cuanto a su emprendimiento llamado “Ride de ticos” contó que por ahora es su novia quien se ha encargado de hacer las excursiones con ayuda de otro amigo y que apenas le den el visto bueno retomará los paseítos a la playa o a la montaña con sus clientes.
Obviamente, también extraña mucho el reporteo diario e ir detrás de la noticia de algún suceso, solo que a partir de ahora asegura que se tomará el trabajo con más calma para no tener que volver al hospital.