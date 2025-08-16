(Video) Gustavo Díaz ya salió del hospital y estas fueron sus primeras palabras

El periodista de Repretel, Gustavo Díaz, ya salió del hospital luego de 17 días, y envió un mensaje muy bonito para motivar a todas las personas que han descuidado su salud, a cuidarse.

Gustavo Díaz ya está en su casa y luce muy bien en un video que hizo. (Facebook/Facebook)

Díaz sufrió una obstrucción de una arteria del corazón el pasado 28 de julio, mientras trabajaba. Sus compañeros lo llevaron de inmediato al hospital.

LEA MÁS: Director de Noticias Repretel habla de la preocupación por periodista internado

El periodista grabó un video en su página de Facebook, en el cual contó que ya está en casa, agradeció las muestras de afecto de colegas y del público en general, y aprovechó para enviar un mensaje a todos para que cuiden su salud.

LEA MÁS: Periodista de Repretel Gustavo Díaz sigue internado y desde el hospital nos cuenta su situación

“He querido hacer este video para agradecerle a Dios que me permite estar en mi casa, y a todas las personas que han estado pendientes de mi salud, a quienes me han enviado mensajes, palabras de bendición y han elevado oraciones por mí”, expresó.

“He pasado por una situación que me permite reflexionar sobre el propósito de Dios en mi vida. Reconozco que Él nos da la vida y nos muestra el camino”, añadió.

Gustavo Díaz

“Les insto a que cuidemos nuestra salud. Desde hace mucho tiempo venía perdiendo peso y haciendo ejercicio y eso me ayudó a que mi corazón estuviera sano, a pesar del evento que sufrí.

“Pero el chequeo médico, los exámenes para determinar el colesterol, los triglicéridos y la presión arterial son fundamentales para vivir de manera saludable y para identificar a tiempo cualquier riesgo, y así evitar una internación como la mía, que duró 17 días”, explicó el periodista.

LEA MÁS: Vea el lindo gesto de los periodistas de Noticias Repretel con su compañero Gustavo Díaz

“Ahora estoy en casa, descansando y esperando volver a hacer lo que amo, mi trabajo, pero con un enfoque diferente. En medio del trajín, quiero hacerles ver a las personas que Dios es grande y que pasamos por estos procesos para mejorar, porque Él tiene el control de nuestras vidas”, dijo.