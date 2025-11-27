Gustavo Díaz y Dudly Lynch regresan a la televisión más fuertes tras duras batallas de salud

Gustavo Díaz, Noticias Repretel (redes/Captura de video)

Este miércoles 26 de noviembre fue un día cargado de emociones para el periodismo nacional, pues dos figuras muy queridas de la tele como lo son Gustavo “Tavo” Díaz, de Noticias Repretel, y Dudly Lynch, de Telenoticias, regresaron a sus trabajos después de semanas —y hasta meses— de estar alejados de las cámaras por serios problemas de salud.

Ambos comunicadores enfrentaron sustos médicos que les cambió la vida y ya están listos para volver a las calles en busca de la noticia.

El regreso de ambos fue celebrado por sus compañeros de redacción y hasta en las calles por los televidentes que han seguido su carrera por años.

Tavo volvió después de 4 meses

El experimentado periodista de sucesos Gustavo Díaz volvió a la redacción de Noticias Repretel luego de cuatro meses de estar fuera de cámaras por un serio problema cardiaco que, incluso, lo mantuvo internado.

Su regreso quedó registrado en la edición del mediodía y la presentadora Melissa Durán no quiso que el momento pasara desapercibido, pues se dirigió directamente a él cuando apareció en pantalla después de tanto tiempo.

“Hago un paréntesis acá. Gustavo, bienvenido nuevamente a Noticias Repretel, estamos felices, felices, y damos gracias a Dios de que esté con nosotros”, dijo muy emocionada al verlo de regreso.

LEA MÁS: Así fue el regreso de Gustavo Díaz a Noticias Repretel tras cuatro meses fuera de las cámaras

Gustavo Díaz está muy agradecido con Dios de volver a su trabajo, en especial al reporteo diario. (redes/Facebook)

Las palabras tocaron a Tavo, quien se notaba emocionado y ansioso por volver a su rutina.

“Melissa, más feliz estoy yo de poder compartir con todos ustedes y que me deje el privilegio de acercarme a su pantalla y poder brindarles esta información. Estamos de vuelta con mucha energía, con mucho amor y con un gran propósito…”, expresó con mucho sentimiento.

El periodista aseguró que vuelve agradecido, fuerte y dispuesto a cuidarse como le pidió el médico.

De hecho, nos contó que el doctor lo autorizó a regresar con la condición de seguir su rehabilitación cardiaca al pie de la letra y continuar con la medicación estricta, algo que él está cumpliendo sin falta.

El cariño también lo arropó

Tavo también nos dijo que desde que se supo su regreso no ha parado de recibir mensajes de apoyo.

“Me han escrito, me han visto en la calle y me han saludado, me han dado palabras de aliento y de bendición. En la redacción mis compañeros muy bonito, me pusieron unos globitos en el escritorio y ha sido muy lindo el regreso”, expresó muy feliz.

Los compañeros de Gustavo Díaz le adornaron así su escritorio en Noticias Repretel para recibirlo con mucho cariño. (redes/Facebook)

Ese gesto de sus compañeros del noticiero fue la cereza del pastel en un día que él describió como “muy especial”.

Tavo también está muy agradecido porque tras su regreso el canal lo escogió para la transmisión especial del Festival de la luz, que será el 13 de diciembre, siendo su primera vez viviendo una experiencia así en vísperas de Navidad.

LEA MÁS: Locutor y miembro del programa humorístico ¡Manda huevo! está internado en el hospital

Hasta lo dieron por muerto

Mientras tanto, en Telenoticias, el periodista Dudly Lynch también vivió un gran día con su regreso al trabajo, el cual estuvo alejado por razones muy distintas a su colega de canal 6.

El talamanqueño estuvo 61 días incapacitado luego de una operación por varicocele, un problema en las venas de los testículos que ya le estaba afectando su vida diaria.

Dudly Lynch también regresó a la redacción de Telenoticias este miércoles tras más de dos meses fuera. Teletica.com (redes/Facebook)

Dudly confesó que caminaba con molestias y que hasta manejar se había vuelto complicado, por lo que tuvo que someterse a tres operaciones, las cuales fueron muy exitosas.

LEA MÁS: Dudly Lynch lleva días fuera de Teletica por dura razón Periodista trabaja en Telenoticias desde hace 8 años

Sin embargo, cuando la situación pintaba bien, una noticia falsa lo sacudió: la semana anterior circuló en varios chats de periodistas el rumor de que había muerto.

“A las 9:06 p.m. me declararon fallecido en un chat. Comenzaron a entrar llamadas… Cuando contesté, Pipito (Francisco Zúñiga, excamarógrafo de Telenoticias) casi llorando me dijo: ‘Gracias a Dios usted está vivo’”, recordó todavía sorprendido.

El periodista dejó claro que su vida nunca estuvo en riesgo ni comprometida como para que inventaran que había muerto. Lo del rumor fue simplemente una confusión terrible que terminó en susto para todos.

Dudly contó a Teletica.com que durante su incapacidad estuvo acompañado por su esposa, su hija de seis años y su mamá, quien viajó desde Talamanca especialmente para cuidarlo.

“Mi madre vino a cuidarme… yo me he dedicado los últimos dos años a cuidarla a ella, y ahora le tocó a ella cuidarme a mí”, dijo con ternura.

LEA MÁS: Teletica quería a Ítalo Marenco en El Chinamo pero ex-Repretel dijo que no; Ignacio Santos revela por qué

También agradeció profundamente al doctor Diego Quesada, a quien calificó como “un ángel”, y a sus compañeros del noticiero de canal 7, varios de los cuales lo visitaron en su casa en Naranjo, de Alajuela.

Dudly Lynch tiene ocho años trabajando en Telenoticias, de canal 7.

Aunque su incorporación será progresiva, Dudly asegura que vuelve más motivado que nunca.

“Regresar al noticiero es una inyección de motivación. Vengo feliz, como si fuera mi primer día de escuela”, dijo entre risas.

Un día para celebrar la vida

El país entero se alegró con el regreso de estos dos profesionales que, además de ser rostros reconocidos, son personas muy queridas por colegas y televidentes.

Tanto Tavo como Dudly coinciden en algo: volver al set, volver a informar y volver a sentir el pulso del periodismo es, hoy por hoy, su mejor medicina.

Ambos regresan con propósito, agradecimiento y muchísima energía, demostrando que, aunque la vida puede dar sustos fuertes, siempre hay motivos para levantarse y seguir adelante.