Dudly Lynch reaparece en Telenoticias tras rumor en redes sobre su muerte

El periodista Dudly Lynch regresó este miércoles a Telenoticias luego de más de dos meses incapacitado y tras correr el rumor la semana pasada de que había muerto.

El comunicador estuvo 61 días fuera de las cámaras y, de forma errónea, circuló la noticia de que había muerto debido al proceso quirúgico al que se había sometido.

Dudly Lynch regresó este 26 de noviembre a Telenoticias luego de dos meses fuera y circular el rumor que había muerto.

Lynch conversó con Teletica.com y explicó que debió ser intervenido por un problema de varicocele, que es una enfermedad en las venas de los testículos, la cual estaba complicando su vida.

“Yo presentaba unas molestias cuando caminaba y cuando conducía… se me dificultaba tener una vida normal”, explicó.

Gran susto

Según explicó, en la operación le realizaron tres procedimientos, que afortunadamente salieron todos exitosos.

El jueves anterior, en los chats de varios periodistas empezó a circular la noticia de que Lynch había fallecido en su casa en Naranjo, de Alajuela, supuestamente al complicarse su salud.

Dicho rumor también llegó a oídos del periodista, quien no comprendía lo que estaba pasando al recibir tantas llamadas en una misma noche.

“A las 9:06 p.m., me declararon fallecido en un chat. Comenzaron a entrar llamadas… Cuando contesté, Pipito (Francisco Zúñiga, excamarógrafo de Telenoticias) casi llorando me dijo: ‘Gracias a Dios usted está vivo’”, recordó aún sorprendido.

Dudly Lynch Mendoza, periodista de Telenoticias de canal 7, dijo estar muy agradecido con sus compañeros del canal por todo el apoyo. (redes/Facebook)

Dudly dejó claro que nunca estuvo en riesgo y que no estuvo tan crítico como para que se viera comprometida su vida.

“Gracias a Dios estoy vivo y bien”, enfatizó.

Por eso, volver al noticiero fue para él una recarga emocional.

“Yo soy una persona feliz en mi trabajo, apasionado del periodismo. Regresar al noticiero es una inyección de motivación.

“A mí me encanta trabajar, soy feliz trabajando y trabajando en este noticiero”, agregó.

Dudly pasó la incapacidad acompañado por su esposa, su hija de seis años y su mamá, quien viajó desde Talamanca para cuidarlo.

“Mi madre vino a cuidarme… yo me he dedicado los últimos dos años a cuidarla a ella, y ahora le tocó a ella cuidarme a mí”, comentó.

También agradeció profundamente a quienes estuvieron pendientes de su recuperación como el doctor Diego Quesada, a quien describió como “un ángel”, y a sus compañeros del noticiero de canal 7, los cuales algunos lo visitaron en su casa en Naranjo.

“Gracias a Dios y a don Ignacio Santos y don Lázaro Malvarez, crecí como persona y como periodista. Me abrieron las puertas y me enseñaron”, dijo.

Aunque su regreso será progresivo, el periodista asegura que está más motivado que nunca.

“Vengo feliz, como si fuera mi primer día de escuela”, dijo dejando claro que volver a Telenoticias es su mejor medicina.