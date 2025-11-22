Gloriana Casasola habla desde el corazón a un año de recibir la noticia que la devastó

La periodista de Teletica, Gloriana Casasola, habló desde lo más profundo de su corazón esta semana al recordar que hace un año recibió la noticia que la devastó por completo a ella y a su familia.

Casasola recordó que el 20 de noviembre del 2024 a su mamita, doña Anabelle Calderón, la diagnosticaron con cáncer de mama, una palabra que, al escucharla, lo cambió todo para ellos.

Gloriana Casasola trabaja en Telenoticias. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Gloriana Casasola revela que sufre de algo que muchas mujeres prefieren mantener en silencio

Ese día, afirmó Glori, los hizo “detenernos, respirar profundo y aferrarnos con más fuerza a la fe”.

“Ha sido un año de duras batallas, quimioterapias, radioterapias, cirugías, miedos, oraciones y fuerzas que uno no sabe que tiene hasta que la vida lo pone a prueba. Pero también empezó un año que nos mostró lo más hermoso de ser familia, de estar, de sostenernos y abrazarnos con más fuerza”, destacó.

Gloriana Casasola junto a su mamá, doña Anabelle Calderón. (Instagram/Instagram)

En su publicación en Instagram también se refirió a cómo afrontó su mamá aquel momento y los que vinieron después.

LEA MÁS: Gloriana Casasola hace llamado a la prevención del cáncer de mama con emotivo video de su mamá

“Y en medio de todo, mi mamá… con una valentía que nos sostuvo, una fe que nunca soltó y una determinación que nos enseñó a seguir, incluso, en los días más difíciles. Ella ha sido nuestro ejemplo. Admirarla se queda corto”, dijo.

La figura de Telenoticias aclaró que su mensaje a un año de ese duro momento no representa tristeza, sino agradecimiento.

“No comparto esta fecha desde la tristeza, sino desde la gratitud, por cada día vivido, por cada pelea ganada y por la mujer extraordinaria que tengo la bendición de llamar mamá. Seguimos en este camino que aún no termina, pero lo andamos juntos y con fe”, finalizó.

Gloriana Casasola compartió fotos de su mamá en medio tratamiento contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Gloriana Casasola sobre la salud de su mamá: “Algunas cosas no han salido como esperábamos”

Sus palabras las acompañó con fotos que resumen lo que ha sido este año para ellos.