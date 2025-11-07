Gloriana Casasola revela que sufre de algo que muchas mujeres prefieren mantener en silencio

La periodista Gloriana Casasola, de Telenoticias, sorprendió este jueves al hablar abiertamente sobre un tema que muchas mujeres prefieren mantener en silencio: la celulitis.

Casasola confesó que padece este problema en sus piernas y decidió compartir su experiencia con el tratamiento estético anticelulitis que está utilizando para combatirla.

Gloriana Casasola es periodista de Telenoticias. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

“La parte de las agujas molesta un poco”

Gloriana contó que recientemente asistió a su segunda sesión del tratamiento y quiso aclarar cómo se siente el procedimiento.

“La primera parte, que incluye agujas, molesta un poco, pero todo depende del umbral del dolor de cada persona. En mi caso hay ciertas zonas donde siento que me molesta y otras donde no pasa absolutamente nada”, explicó.

La periodista también publicó un video del proceso, en el que se observa cómo le aplican el tratamiento en una clínica estética.

Gloriana Casasola trata así su celulitis

Resultados desde la primera sesión

Casasola detalló que el procedimiento combina inyecciones y aparatología estética, enfocándose principalmente en la zona de los muslos, donde a ella más se le nota la llamada “piel de naranja”.

“Me estoy realizando este proceso en las piernas, específicamente en los muslos, que es donde siento la piel de naranja”, comentó.

El tratamiento consta de seis sesiones, y según la periodista, los resultados se notan de inmediato.

“Eso me tiene feliz”, expresó con entusiasmo.