(Video) Gloriana Casasola, de Teletica, celebra un logro que marca su trayectoria periodística

Gloriana Casasola en el epicentro de la noticia mundial: Israel. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

La periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola, celebró este lunes un momento clave en su carrera profesional.

Recientemente, Casasola viajó a Israel para cubrir la liberación de rehenes tras un alto el fuego en el conflicto que enfrenta a Israel y Palestina.

Una cobertura que marca su trayectoria

La periodista destacó la importancia de la experiencia y cómo esta cobertura representa un hito en su carrera.

“Hay coberturas que te cambian, que te marcan y lo que viví hoy (este lunes) aún no puedo describirlo en palabras; no todos los días se cubre un momento que redefine la historia”, afirmó Casasola.

Acompañó su mensaje con fotos que resumen su primera jornada de trabajo en ese país, donde se le ve compartiendo con colegas internacionales y entrevistando a ciudadanos israelíes.

Gloriana Casasola está viviendo un hito en su trayectoria como periodista. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

El periodismo al servicio de la paz

Casasola subrayó la relevancia profesional y humana del momento.

“No es solo dar noticias, hoy (13 de octubre) el periodismo me trajo aquí donde la paz vuelve a tener sentido”, mencionó.

Su publicación en Instagram se llenó de mensajes de felicitación, apoyo y admiración, reconociendo la labor de la periodista al cubrir una noticia de impacto internacional en vivo y a todo color.

Gloriana Casasola vive un gran momento profesional

