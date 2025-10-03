Gloriana Casasola sobre la salud de su mamá: “Algunas cosas no han salido como esperábamos”

Gloriana Casasola es periodista de Telenoticias. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Gloriana Casasola volvió a hablar de la salud de su mamá, quien lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de seno el 20 de noviembre del 2024.

LEA MÁS: Periodista de Teletica hizo llorar a más de uno al mostrar un momento muy íntimo con su mamá

A la periodista de Telenoticias le preguntaron este jueves cómo está la señora y ella reconoció que la situación es un sube y baja.

“Mami está bien, en medio de este proceso que es un sube y baja. Algunas cosas no han salido como esperábamos, pero le seguimos haciendo frente a lo que venga, con mucha fe en Dios de que superaremos cada prueba”, afirmó la figura de canal 7.

Gloriana Casasola dijo esto sobre la salud de su mamá. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Contó que este miércoles y jueves han sido días de mucho corre-corre por citas médicas y adelantó que se aproxima una nueva cirugía.

“Aún nos quedan varias sesiones de quimio”, agregó.

Glori destacó que hablar públicamente sobre la situación de su mamita no fue fácil “pero ahora entiendo lo importante que es hablarlo y crear conciencia”, afirmó.

LEA MÁS: Periodista de Telenoticias hizo dolorosa confesión familiar que se guardó por ocho meses

Casasola aprovechó este mes de octubre para hacer un llamado a la prevención del cáncer de mama, instó a las mujeres a hacerse exámenes con regularidad y no dejar las cosas para después.

“El cáncer puede llegar en cualquier momento, pero un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia”, dijo.

La cartaginesa dio a conocer la lamentable situación familiar que atravesaban a mediados de julio pasado, y hace exactamente un mes, su progenitora tocó la primera campana de victoria contra la enfermedad tras completas las 15 sesiones de radioterapia.