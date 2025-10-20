Gloriana Casasola hace llamado a la prevención del cáncer de mama con emotivo video de su mamá

Gloriana Casasola hizo pública la enfermedad de su mamá para hacer un llamado a la prevención contra el cáncer de mama. (Instagram/Instagram)

La periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola, compartió un nuevo video de la lucha contra el cáncer de seno que lleva su mamita, para hacer un llamado muy importante para realizarse el autoexamen.

Ella mostró lo valiente que ha sido su mamá enfrentando esta enfermedad y lo acompañó con un mensaje que ha tocado a muchos de sus seguidores.

LEA MÁS: Periodista de Teletica hizo llorar a más de uno al mostrar un momento muy íntimo con su mamá

“Octubre no es solo un color, es un recordatorio: la detección temprana puede salvarte la vida. Si ves esto, tómalo como una señal para cuidarte y revisarte… Por ella. Por mí. Por todas”, escribió.

Gloriana Casasola hizo un llamado a la prevención del cáncer de mama

Apoyo y solidaridad

Con estas palabras, Gloriana no solo muestra el amor y la admiración que siente por su mamá, sino que también invita a todas las mujeres a tomar conciencia sobre la importancia de los autoexámenes y controles médicos periódicos.

El mensaje se vuelve aún más potente, porque proviene de alguien que vive de informar, y que hoy decide usar su plataforma para hablar de la vida, de la prevención y de la fuerza de las mujeres.

LEA MÁS: Periodista de Telenoticias hizo dolorosa confesión familiar que se guardó por ocho meses

La mamá de Gloriana Casasola fue diagnosticada con cáncer de seno en noviembre de 2024. (redes/Instagram)

El video y las palabras de Gloriana han generado cientos de comentarios de apoyo y solidaridad de sus seguidores, quienes se sienten inspirados por su valentía y el gran apoyo que le ha dado a su mamita.

“Dios es muy bello. Ella, mi esposa, es nuestro ejemplo, nuestra fuerza y nuestra bendición”, le comentó también su papá.

“Dios bendiga a tu mamita, a ustedes como familia. El rosa es el color de las que lucharon, de las que luchan y de las que vencieron”, le escribió una seguidora.

LEA MÁS: Gloriana Casasola tomó difícil decisión hace 8 años que le cambió su vida para siempre

Dicha publicación la hizo porque este 19 de octubre fue el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.