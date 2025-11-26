Locutor y miembro del programa humorístico ¡Manda huevo! está internado en el hospital

¡Manda huevo! es un programa radial de humor que se transmite en radio Centro. (redes/Facebook)

Uno de los integrantes del programa ¡Manda huevo! y reconocido locutor de radio Centro está internado en el hospital desde hace varios días.

Se trata de Richard Villalobos, quien se dio a conocer en la desaparecida Q’ Teja, y ahora forma parte del programa de humor liderado por Allan Conejo.

El locutor está en el hospital Calderón Guardia desde la semana pasada luego que le diera una apendicitis que se complicó y terminó en una peritonitis.

Richard Villalobos (izquierda) lleva más de una semana internado en el hospital. (redes/Facebook)

Villalobos contó desde el salón del hospital que se le reventó la apéndice y que “todo se distribuyó por el cuerpo’ y que ha sido complicado, por eso aún continúa internado.

“A través de la vía me inyectan antibiótico y eso va limpiando, va limpiando. Después en el ombligo se me hizo como una salida de un líquido, que es el que me ha tenido más aquí, porque necesitan limpiarme y drenarme hasta que ya no salga nada y ahí he venido en recuperación”, explicó.

Tratamiento muy fuerte

El animador contó además que los antibióticos lo han afectado mucho porque es muy pesado y cae muy fuerte al estómago, pero que no se queja de la atención que le han dado las enfermeras y doctores.

¡Manda huevo! se transmite de lunes a viernes, a las 9 a.m., por la 96.3 F.M.. (redes/Facebook)

Este martes estando internado recibió además la dura noticia que falleció su tío, a quien consideraba como su abuelo, y estaba muy dolido de no poder estar con su familia en este duro momento.

Richard pidió a todos los seguidores del programa y a quienes lo conocen que oren mucho por su recuperación, pues para estas fechas tiene la agenda llena de actividades donde ya lo habían contratado y no quiere seguir cancelando sus compromisos como animador.

¡Manda huevo! se transmite de lunes a viernes, a las 9 a.m., por la emisora 96.3 F.M., y en este programa participan humoristas como Allan Conejo, El Sepulturero, Eduvigues y Wendy Núñez.

Estos días que Richard ha estado ausente el locutor Marcony Sánchez se ha encargado de llevar el hilo del programa, el cual también transmiten por Facebook.

