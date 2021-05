– Q´ Teja ha sido una experiencia muy linda. A pesar de que soy una persona nueva y sin mucha experiencia, muchos me llaman, me felicitan y dicen que van hablar con el Padre Mix para que ojalá esté más seguido, que si vuelve el Guapileño me sigan tomando en cuenta para otras cosas. Entonces ha sido una aceptación muy bonita, el público de la Q´Teja es muy buena gente entonces lo recibe a uno de buena manera.