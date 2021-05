“Iba de camino para el trabajo por Caribeños (en San José) para Tibás y un carro frenó de repente, no tuve tiempo de frenar y le di por detrás. Me tuvieron que poner un pin en el dedo, ahora el 20 de agosto inicio terapias y quedo a la espera de una operación en la rodilla porque dice el doctor que se me rompieron los ligamentos cruzados”, afirmó.