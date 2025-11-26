Así fue el regreso de Gustavo Díaz a Noticias Repretel tras cuatro meses fuera de las cámaras

Gustavo Díaz regresó este miércoles 26 de noviembre a Noticias Repretel tras cuatro meses incapacitado. (redes/Captura de video)

El periodista Gustavo Díaz, conocido cariñosamente como Tavo Díaz, regresó este miércoles 26 de noviembre a Noticias Repretel después de cuatro meses fuera de cámaras debido a un serio problema en el corazón que incluso lo mantuvo internado.

Su regreso se dio en la edición del mediodía de canal 6 y estuvo cargado de emoción tanto para él como para sus compañeros del noticiero.

La encargada de darle la bienvenida en vivo fue la periodista Melissa Durán, quien no quiso dejar pasar el momento para manifestar el cariño del equipo.

“Hago un paréntesis acá. Gustavo, bienvenido nuevamente a Noticias Repretel, estamos felices, felices, y damos gracias a Dios de que esté con nosotros”, expresó con visible alegría.

Segundos después, antes de presentar su nota, Tavo también compartió cómo se sentía al volver a hacer lo que ama.

“Melissa, más feliz estoy yo de poder compartir con todos ustedes y que me deje el privilegio de acercarme a su pantalla y poder brindarles esta información. Estamos de vuelta con mucha energía, con mucho amor y con un gran propósito, de verdad que agradezco ese comentario y a todos quienes nos sintonizan a esta hora”, dijo cargado de emoción.

Melissa Durán fue la encargada de darle la bienvenida a Tavo Díaz en la edición del mediodía de Noticias Repretel. (redes/Captura de video)

El periodista aseguró que se siente fuerte y agradecido tras superar el susto y que llega listo para retomar su trabajo con más propósito que nunca.

Su regreso fue celebrado no solo por sus compañeros, sino también por los televidentes que le enviaron mensajes de apoyo en redes.

