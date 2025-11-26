Compañeros de Melissa Durán en Noticias Repretel revelaron un gran secreto suyo en su cumpleaños

Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, llegó este 26 de noviembre a sus 39 años. (redes/Instagram)

La periodista Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, recibió este martes una sorpresa muy particular por parte de su equipo, justo antes de iniciar la edición matutina del noticiero de canal 6.

Meli está celebrando sus 39 años y sus compañeros del noticiero decidieron sorprenderla con un quequito, pero a su vez revelaron un secretito de la presentadora.

Además del pastel tradicional con sus velitas, los camarógrafos y el personal de producción decidió decorarlo con varias empanadas alrededor, entre ellas con una empanada arreglada.

A Melissa Durán la sorprendieron con un queque muy particular

Su compañero presentador de Noticias Repretel, Roberto Brenes, explicó que la comunicadora es amante de las empanadas y que, en cada corte comercial “sale corriendo a comerse una empanada arreglada”

El gesto dejó a la periodista entre risas y completamente sonrojada, pues no esperaba que expusieran su ritual mañanero cuando está en el noticiero.

Aun así, Meli se notó conmovida por el cariño de sus compañeros, quienes aseguran que la sorpresa fue una forma de agradecerle su buena vibra diaria y celebrar con humor el cumpleaños de una de las figuras más queridas del noticiero.