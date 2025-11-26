Natalia Monge se sincera sobre su relación actual con Lussania Víquez

Natalia Monge se sinceró sobre la relación actual que tiene con Lussania Víquez, con quien compartió cámaras en Repretel en el programa Informe 11: Las Historias (hoy Las Historias).

Ni Monge ni Víquez trabajan actualmente en el canal de La Uruca, tampoco son compañeras de trabajo en este momento, pero este martes se reencontraron y la imitadora aprovechó para hablar de la relación que llevan.

Natalia Monge y Lussania Víquez compartieron cámaras en Repretel. Fotografía: Jeffrey Zamora.

Un reencuentro que llenó de emoción a Natalia

“Un regalo de la vida: mi amiga Lussania”, dijo Natalia en un revelador mensaje que publicó en Instagram acompañado de una cariñosa foto de ellas.

Monge evidenció que la amistad entre las dos se mantiene intacta y que solo se ha fortalecido con el tiempo. También contó lo mucho que anhelaba que Lussania fuera mamá cuando ambas eran compañeras en canal 11.

Lussania Víquez y Natalia Monge no dejaron ninguna duda de que su amistad solo se fortalece con el paso del tiempo. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

La maternidad llegó… pero ya no como compañeras

“Cuando éramos copresentadoras en Informe 11 yo anhelaba que ella fuera mamá y compartir esa etapa de la vida.... ¡No era el momento! Luego se convirtió en mamá pero ya no somos compañeras”, agregó la presentadora de Buen día, quien renunció a Repretel en junio del 2021 para irse a Teletica.

Lussania, por su parte, trabaja actualmente en la emisora Bésame, luego de que Repretel la despidió en abril pasado de forma sorpresiva por cambios en Las Historias.

Una amistad que promete durar años

“Lo lindo de la historia es que amigas éramos, somos y seremos .... ¡Este es nuestro momento amiga...y va ‘pa’ largo!”, terminó Naty su cariñosa publicación.

