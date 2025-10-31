Natalia Monge se volvió a ausentar de Buen día, ¿qué pasó ahora?

La presentadora y humorista Natalia Monge volvió a ausentarse este viernes del programa Buen Día, de canal 7, debido a los malestares que ha venido enfrentando en los últimos días.

A pesar de que este jueves nos indicó que no la habían incapacitado y que seguiría con su labores con normalidad, al final no fue así.

Natalia Monge, presentadora de Buen día de Teletica, tuvo que abandonar el programa el jueves debido a un fuerte dolor lumbar que tenía en su espalda. (redes/Instagram)

Naty no llegó a Teletica porque tanto para ella como para sus jefes su salud sigue siendo prioridad y decidió tomarse el día para descansar, según nos dijo esta mañana.

“Consideramos que era mejor descansar hoy, ir a cita más tarde y estar concentrada en recuperarme. Creo que tengo la bendición de contar con compañeros y jefes que realmente priorizan en la salud de su gente y eso lo recibo como un regalo de Dios”, mencionó.

Dolor y llanto

Ayer la presentadora tuvo que abandonar el programa en plena transmisión en vivo debido a un fuerte dolor lumbar que le impedía estar de pie. Hasta el productor del espacio matutino, Mario “Gorras” Vargas, tuvo que ir a dejarla a su casa porque no podía ni manejar.

“Estoy mejor porque ya dejé de llorar. Me tomé una medicina que me ayudó mucho, pero esto sí es de paciencia. No es incapacitante, excepto un día como hoy, que el dolor estaba muy agudo. Pero mientras esté medicada, ahí vamos, probando día a día”, nos dijo la presentadora este jueves.

Este viernes Buen día de Teletica fue presentado por Nancy Dobles, Jennifer Segura, Thais Alfaro y Daniel Céspedes. (redes/Instagram)

Monge deberá ahora inyectarse un medicamento este fin de semana y después cada semana, durante un mes, y hacer terapia donde la fisioterapeuta.

Su lesión se debió a que estaba jugando con su hijo de 5 años de montarlo en su espalda (a caballito) y tras hacer algunas sentadillas se le inflamó un músculo de la parte baja de la espalda.