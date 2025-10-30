Preocupación en Buen día: Natalia Monge se retira a mitad del programa

La presentadora Natalia Monge sorprendió a los televidentes de Buen Día este jueves, al aparecer durante los primeros minutos del programa y luego no aparecer más en pantalla.

No fue hasta que terminó la revista matutina que muchos empezaron a sospechar que algo había pasado, pues fue muy extraño que no se le viera más en el set.

Naty contó a Teletica.com que su retiro debió a un intenso dolor muscular que se fue agravando hasta impedirle continuar con la transmisión en vivo.

Natalia Monge explicó por qué terminó donde la fisioterapeuta

De hecho, este miércoles compartió en sus redes que estaba donde una fisioterapeuta porque sufrió una molestia en su espalda luego de ponerse a jugar con su hijo menor, Joaquín, de 5 años.

“Jugando con mi hijo Joaquincito se me fue la mano y me lesioné, pero nada grave, en la parte del psoas, el psoas es musculito que está en la ingle, en este caso la derecha, y está como inflamadito, recargado el tejido, porque en frío me puse a pegar saltos con él en la espalda y yo muy enérgica y todo, pero como que ya uno no está para esos trotes así en frío”, explicó en una de sus historias de Instagram.

Malestar muscular continuó

A pesar del tratamiento que recibió, al parecer, no logró dormir bien y tuvo que levantarse en varias ocasiones a ponerse compresas frías.

“Hoy fui al canal manejando con dificultad, porque hasta mover el pie del pedal me dolía. Durante el programa ya me sentía muy mal, no podía ni estar de pie ni sentada. Aguanté dos entrevistas, pero ya para la tercera el dolor era insoportable y tuve que pedir ayuda”, relató la presentadora al canal.

Natalia Monge llegó normal a Buen día y hasta participó en una de las entrevistas junto a Thais Alfaro. (redes/Captura de video)

Su situación de salud asustó tanto a sus compañeros del programa, que el productor del espacio, Mario “Gorras” Vargas, la tuvo que llevar a su casa para que no manejara.

Hemos intentado conversar con la presentadora para saber cómo sigue y si tuvo que ir de nuevo al doctor; sin embargo, no obtuvimos respuesta. Esperamos que ya se sienta mejor de salud.