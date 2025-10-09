Marta Emilia revela quién es la periodista de canal 7 que lleva en fotos en su billetera

La interacción de Marta Emilia con Nancy Dobles dejó momentos divertidos sobre su personaje futbolero. (redes/Captura de video)

Marta Emilia, popular personaje de la humorista Natalia Monge, evidenció en Buen día cuál es la periodista de Teletica que anda en fotos en su billetera.

La directora técnica de las Aplanadoras F.C. andaba en el Mercado Central de San José, junto con la presentadora Nancy Dobles, para ver cómo estaba el ambiente previo al partido de la Selección Nacional contra Honduras.

Fotos en la billetera: un gesto de respeto y cariño profesional

Resulta que a Marta Emilia se le ocurrió, según ella, invitar a la policía municipal al desayuno, y cuando iba a pagar, dejó al descubierto que en su billetera anda varias fotos de un “ser muy especial como tú”.

La humorista Natalia Monge, como Marta Emilia, recorrió el Mercado Central antes del partido de la Selección Nacional. (redes/Captura de video)

En la billetera se lograban ver fotos de la periodista Gabriela Jiménez, presentadora de 7 Estrellas, de canal 7, y Contragolpe, de TDMás.

“Sí, cosas de la vida. Yo admiración por Gabrielita siempre he tenido, desde las épocas en que éramos compañeras en Repretel. Yo salgo a la luz pública, pero ya ella estaba, y antes del deporte, del fútbol, específicamente, ella también. Entonces, yo le externé mucho mi admiración y en su momento, respetuosamente, le pedí una fotito y ella me dio dos fotos. Yo las conservo en mi billetera como lo más preciado, porque la sigo estimando. Ella ha crecido mucho en su carrera, la admiro mucho”, contó Marta sobre el porqué anda fotos de Gaby.

Ahora que son compañeras en Teletica la admiración ha crecido más y en su corazón tiene un lugar especial, aunque agregó que en su billetera hay campo para más “güilas”.

Marta Emilia mostró las fotos de Gabriela Jiménez que guarda como símbolo de respeto y cariño profesional. (Cortesia/Cortesía)

“Siempre que tengo la oportunidad de verla, le digo: ‘¡Qué grande que sos, tú!’. Porque ella es muy grande, como periodista, ahora que cubre espectáculos. Es muy versátil, con su propio programa; además, una mujer que está para cosas grandes y que merece además ser feliz en el amor”, dijo Marta Emilia.

Por cierto, Nancy Dobles más de una vez la “pifió” y le dijo a Marta Emilia, Natalia, pues nunca cayó en cuenta que su compañera de Buen día estaba metida en su personaje futbolero.