Marta Emilia ahora es cantante y busca gente para grabar su primer video musical

Marta Emilia, la líder del equipo de fútbol Las Aplanadoras F.C., decidió dejar el balón por un rato y cambiarlo por un micrófono, pues ahora le dio por ser cantante.

l.a futbolista anunció que se inventó una canción, la cual grabó de manera profesional con ayuda del músico Pablo Molina (el mismo con el que graba Elena Correa) y ahora quiere hacerle un video para su estreno.

“Aunque no lo crean me inventé una canción que me nació desde el fondo de mi ser, pero quiero hacerle un video de esos que hacen los artistas, pero necesito el apoyo de ‘tú que sos’ especial para hacer una pelota”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Marta Emilia necesita gente para grabar video musical

Marta Emilia, personaje original de la imitadora Natalia Monge, puso a disposición de sus seguidores el número de WhatsApp 8877-3030 para los que quieran asistir al casting o conocer más detalles de la grabación del video musical.

“Queremos gente alegre, hombres y mujeres que le cuadren las mejengas, tienen que ser mayores de edad y tener chance de grabar este domingo 27 de abril en la tarde”, agregó la fiel admiradora de la presentadora Montserrat Del Castillo.

Marta Emilia es una de las más fieles seguidoras de Montserrat Del Castillo.

La canción la estrenará dentro de unos días y aún no quiere adelantar mayores detalles para que sea igual de especial “que tú” y toda una sorpresa para la afición de las Aplanadoras F.C..