Compositor defiende tema de Elena Correa y dice esto de las críticas que ha recibido la cantante

Elena Correa estrenó su nuevo tema "De cero" el pasado 13 de abril y ya tiene miles de reproducciones.

Elena Correa no deja de ser atacada en redes sociales por su nuevo tema “De cero”. Muchos comentan que la letra está buena más sin embargo, no su interpretación.

Pablo Molina, mejor conocido como Molinna, fue el compositor de la canción, así como de su video musical, y lo contactamos para saber qué opina al respecto de dichos señalamientos.

- ¿Cómo se da el primer contacto con Elena Correa?

Yo llevo haciendo contenido de música en TikTok hace algún tiempo pero Elena me contactó porque alguien me recomendó con ella.

‘De Cero’ se hizo fundamentalmente con las ideas que Elena trajo a la mesa. Desde la forma que ella quería y la estética que ella quería mostrar.

- ¿Cómo fue la elección del ritmo?

Desde un inicio, las pretensiones fueron inclinarnos por música más pop que urbana (la música más popular), un tema que todos puedan escuchar, pero generar una identidad artística un tanto distinta. Por eso, ‘De Cero’ es una canción muy sorpresiva. Lo más sencillo hubiese sido colgarnos de las ondas musicales más populares como reguetón o el género mexicano de moda.

Con esto no quiero satanizar al reguetón, ¡jamás!, a mí me gusta el urbano, pero esto de seguro hubiese sido la forma más intuitiva de hacer música.

Este proyecto pretende autenticidad y carácter. Sin perder de vista que se está haciendo música pop.

Molinna defiende la canción de Elena Correa

- ¿Cómo se da la realización del tema?

Mi papel fue como el de un traductor, que trata de ordenar y armonizar las ideas que la artista propuso.

La narración de Elena yo la hice canción, en el sentido de que se le agrega una estructura (a saber que lleve un verso, luego un coro, luego otro verso, luego un puente, etc..), se le agrega rima a las ideas y se ingenian melodías que hagan que le den estética a las letras.

- ¿Qué opina de que la canción haya dado tanto de qué hablar desde el primer día?

Sabía que podía pasar porque Elena es una persona muy llamativa para la gente y los medios de comunicación. Me parece muy particular que los medios de comunicación le hayan dado una cobertura tan impresionante y totalmente fuera de lo normal cuando, por lo general, no les interesa apoyar a la música costarricense o en general a sus artistas. Pero bueno, ¡en horabuena y ojalá que así sea con todos!.

El músico y compositor Molinna contó que la letra la hizo basada en las ideas que le dio Elena Correa.

- La gente critica como ella canta más no la letra que más bien resultó pegajosa, ¿qué opina de eso?

Si a alguien le gustó la canción estaré muy honrado. Eso es lo primero.

Lo segundo con el tema de la voz de Elena considero que la gente tiene todo el derecho a opinar, eso está bien. Ahora, sería bueno ponernos a pensar que el artista es más que su técnica vocal.

Shakira tuvo pésima técnica y es gigante. Feid, Badbo o Peso pluma tienen pésima técnica y son enormes. La gente por lo general no se fija tanto en eso, creo que en este caso, la gente se está fijando en cualquier cosa que pueda para atacar, pero no principalmente por el tema artístico sino porque Elena Correa como figura mediática quizás no les gusta.

El músico y cantautor Pablo Molina es conocido como Molinna e inició su carrera hace más de cinco años.

- Lastimosamente, el tico es así...

La gente critica desde su ego, y poner hate (odio) es muy fácil.

Más allá de todo, qué chiva ver que hay una persona más en Costa Rica siguiendo sus sueños, haciendo las cosas bien, con dedicación y respeto.

- ¿Se dio cuenta que han hecho varias versiones de la canción en redes como TikTok?

Increíbles. Les suena chivisima. Y a la gente les gusta mucho también las versiones que se han hecho.

- ¿Ha conversado con Elena a raíz de todo lo que ha generado la canción?

Sí, estamos tranquilos.

Molinna fue el creador del video de Elena Correa

- ¿Piensan seguir trabajando juntos?

¡Claro!. Estamos haciendo la segunda canción.

- ¿Por qué salió a defender la canción en TikTok?

Eso no es tal cual una defensa de la canción sino es una respuesta a una persona que me dice: ‘el video está muy bueno, pero la canción no’, ¿por qué me dicen eso?, porque yo hice el video, yo soy la persona que grabó y que editó todo, porque yo también hago videoclips musicales, entonces le dije a ella: ‘yo también hice la canción’, y por eso es que empiezo a hablar de mi experiencia y mi opinión sobre la canción.

La gente tiende a decir: ‘ah mirá, una modelo sacó una canción’, antes de escucharla ya hay un prejuicio, entonces a veces es bueno mostrarle un poco a la gente como, vean, no necesariamente el artista es malo o la canción es mala, escuchen cómo suena. Eso es muy importante porque las composiciones buenas deberían sonar bonito desde lo esencial, desde el piano y la voz, desde la guitarra y la voz.