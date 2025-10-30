Periodista Minerva Rojas, de Teletica, mostró a su novio por primera vez

La periodista Minerva Rojas, de Teletica, mostró por primera vez a su novio y nos contó hace cuánto le robó el corazón.

La presentadora de Mira quién habla, el espacio que dan segundos después de terminada la gala de Mira quién habla nos confesó que está muy enamorada.

Aunque la comunicadora pocas veces habla de su vida privada, esta vez lo hizo por ser una fecha muy especial, el cumpleaños de su galán.

Minerva Rojas, periodista y presentadora de Teletica, es la que sale en el espacio Mira quién habla, al terminar la gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

El afortunado de tener su corazón es un joven llamado Bryan Cordero, al que conoció de pura casualidad y fue como amor a primera vista.

Según contó, se conocieron hace unos meses en la fiesta de cumpleaños de una amiga que resultó ser la prima de su galán.

“Formalizamos la relación hace poco, pero ya tenemos algunos meses de conocernos”, señaló la también reportera de De boca en boca.

Felicitación cargada de amor

En sus redes publicó este 30 de octubre una foto juntos justamente para felicitarlo por su cumpleaños y escribió: “Feliz cumpleaños, guapo de mi corazón. Deseo que seas muy feliz y que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Te amo”.

Minerva Rojas presentó a su galán en un día muy especial para él, pues es su cumpleaños. (redes/Instagram)

En estas plataformas ella casi que solo comparte material de su trabajo en Teletica o uno que otro paseo que se ha dado, porque siempre ha tratado de mantener su relación fuera del foco público; sin embargo, nos contó por qué esta vez hizo una excepción.

“Puse esa fotito hoy porque es una fecha especial, hoy cumple 36 años y celebro la dicha de tenerlo en mi vida. Es un gran hombre, un gran ser humano y con un corazón noble”, mencionó.

Minerva, además, nos reveló que su novio no se dedica a nada referente a la comunicación, “se dedica a otra cosa completamente”, y que por eso no suelen publicar todo lo que hacen juntos.

De aniversario laboral

De hecho, estos días son muy especiales para ella, pues este próximo 1° de noviembre cumplirá cuatro años de laborar para el canal de La Sabana, por lo que está muy feliz y agradecida con la vida.

Sus inicios en el canal del trencito fueron en De boca en boca, donde es reportera, pero después le dieron la oportunidad de pasar a Teletica Formatos.

Minerva Rojas se ha ganado el cariño de los televidentes de Teletica desde hace cuatro años. (Instagram)

Además, de salir en el programa Mira quién baila le ha tocado presentar en Spelling Bee, Nace una estrella y Tu cara me suena.

Así que estos días serán de doble celebración para ella y su novio.