Repretel anuncia el regreso de Gustavo Díaz luego del problema de salud que cambió su vida para siempre

Tras cuatro meses de incapacidad por el problema cardíaco que lo sorprendió y que cambió su vida para siempre, el periodista Gustavo Díaz ya está listo y recuperado para volver a su trabajo en Noticias Repretel.

LEA MÁS: Gustavo Díaz está irreconocible y se alista para volver a Repretel tras sufrir preinfarto

La televisora de La Uruca confirmó este martes, en un comunicado de prensa, que Tavo vuelve al noticiero de canal 6 este miércoles 26 de noviembre, un regreso que en la redacción están celebrando por todo lo alto.

Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel, vuelve a su trabajo este miércoles. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

La emoción de sus compañeros por verlo de vuelta

El limonense es uno de los periodistas más queridos del canal, de ahí la emoción de sus compañeros por volverlo a ver y, lo principal, con su problema de salud superado.

Hay que recordar que Tavo fue hospitalizado a finales de julio tras sufrir un preinfarto, y debido a eso le tuvieron que hacer un cateterismo, ya que tenía obstruida una arteria del corazón.

El periodista agradece el apoyo y celebra su recuperación

“Díaz expresó alegría por volver a su lugar de trabajo y reencontrarse con sus compañeros, a quienes describió como una ‘familia’ que lo acompañó durante todo el proceso de recuperación. Aseguró que seguía estrictamente las indicaciones médicas, lo que le permitió retomar sus labores con buen estado de salud”, informó Repretel este martes.

Gustavo Díaz regresará muy cambiado a su trabajo en Repretel. Fotografía: Cortesía Gustavo Díaz. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Gustavo Díaz recuerda a Gambito: el emotivo mensaje que le dedicó a su compañero fallecido

Díaz, de 39 años, confesó a La Teja a mediados de noviembre, que estaba anhelando regresar a su trabajo en canal 6.

“Deseo volver al trabajo en las mejores condiciones, a hacer lo que amo y, sobre todo, que Dios me dé la oportunidad de continuar en el trabajo conociendo a muchas personas, pudiendo extender un mensaje positivo, un mensaje de bendición y eso es lo que me motiva muchísimo para poder regresar”, afirmó en ese momento.

Vuelve por todo lo alto en el Festival de la Luz

Tavo regresará por todo lo alto, ya que Repretel lo fichó para que participe en su transmisión del Festival de la Luz. Él estará a cargo de llevar las incidencias de la transmisión desde la calle.

Repretel fichó a Gustavo Díaz para su transmisión del Festival de la Luz de este 2025. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista Gustavo Díaz nos cuenta cómo va su recuperación y cuándo regresa a Noticias Repretel