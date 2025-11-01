Teleguía Farándula

Gustavo Díaz recuerda a Gambito: el emotivo mensaje que le dedicó a su compañero fallecido

Gustavo Díaz de Canal 6 deja un mensaje lleno de fe y recuerdos a José Alfredo Gamboa, conocido como Gambito

Por Fabiola Montoya Salas
Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel
Gustavo Díaz comparte un emotivo mensaje dedicado a su compañero Gambito, recordando su legado en Canal 6. (redes/Facebook)

El periodista Gustavo Díaz, de Canal 6, conmovió a colegas, seguidores y a toda la audiencia al compartir un mensaje lleno de emoción dedicado a su compañero fallecido este viernes, José Alfredo Gamboa Granados, mejor conocido como Gambito, tras luchar contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, Díaz recordó los momentos compartidos y la profunda huella que Gambito dejó en su vida y en la de muchos costarricenses.

Te amamos Gambito, nos dejaste el legado de Dios en nuestro corazón. La parábola de la siembra y la cosecha te representó acá en la tierra, mi querido Gambo”, escribió el comunicador, acompañado de varias fotografías que reflejan la cercanía y cariño entre ambos.

José Alfredo Gamboa, conocido como Gambito, dejó huella en compañeros y televidentes con su alegría y entrega. (Gustavo Díaz /Gustavo Díaz)

Gustavo Díaz destacó que su compañero siempre sembró amor y fe entre quienes lo rodearon, dejando un camino de consagración y paz.

Cumpliste tu misión y el Señor te llamó a su morada. Toda tu familia Repretel te honra y esa mano en tu corazón que siempre llevaste bien puesta esperando el llamado celestial que ya llegó. Nos vamos mi negro, así como me decías al terminar cada transmisión, estás con nuestro creador y en su regazo”, concluyó.

El mensaje de Díaz hizo recordar el profesionalismo, alegría y entrega de Gambito.

Gustavo DíazGambitocanal 6cáncerRepretel
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

