Ítalo Marenco ya sabe (y nosotros también) qué día debutará como presentador de Buen día

Lo que era un grito a voces se terminó de confirmar este 2 de enero: Ítalo Marenco se incorpora oficialmente al equipo de presentadores de Buen día.

Desde su sorpresiva renuncia a Giros, de Repretel, en agosto del 2024, los rumores sobre su llegada a Teletica no pararon.

Ya es un hecho. Ítalo Marenco dejó Giros de Repretel para ser parte de Buen día de Teletica.

En aquel momento se decía que su vínculo con el canal no se limitaría a su participación en Mira quién baila, sino que también estaría en los toros y en la revista matutina. Y como dice el dicho, las profecías se cumplieron.

Marenco ya formó parte del elenco de Toros Teletica durante las corridas de fin y principio de año y ahora el canal de La Sabana confirma que, a partir de la próxima semana, será uno de los rostros que acompañará cada mañana a los televidentes de Buen día.

“El reconocido presentador y actor Ítalo Marenco volverá a ser parte del elenco formal de Teletica y su programación de cada día. En esta ocasión, Marenco se integra plenamente al programa Buen Día, de cada mañana, como parte de su equipo permanente de presentación y animación”, dice el comunicado emitido por Teletica.

Ítalo Marenco será parte del equipo de presentadores de Buen día de Teletica.

Además, señala que el presentador ya dejó claro que llega “con toda la actitud” y el compromiso de cumplir las expectativas del público.

Su presentación oficial será el próximo lunes 5 de enero, a las 8 a. m.