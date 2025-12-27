La reacción de Carlos Álvarez y Natalia Monge a la llegada de Ítalo Marenco a Toros Teletica

Teletica se tenía bien guardado el fichaje de Ítalo Marenco para sus transmisiones de toros, pero cuando la noticia salió a la luz, Carlos Álvarez y Natalia Monge no se aguantaron y reaccionaron a la decisión de canal 7.

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina de la temporada de Toros Teletica. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Marenco fue presentado sorpresivamente como nuevo integrante de Toros Teletica el jueves al mismo tiempo del arranque de la corrida inaugural del canal del trencito, que con Repretel transmiten los festejos del Pedregal.

Su llegada se dio después de que el mismo Ítalo y la productora de toros de canal 7, Nikole Román, rechazaran varias veces esa llegada a las transmisiones de la temporada taurina 2025-2026 de canal 7.

Cuando Ítalo salió al aire el 25 de diciembre, Carlos Álvarez le dedicó un mensaje al aire al galán, quien llegó al 7 en agosto pasado procedente de Repretel, donde trabajó durante 10 años.

Ítalo Marenco volvió a conectar con el público amante de los eventos taurinos, pero esta vez desde la pantalla de canal 7. Fotografia: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

“La bienvenida cordial y afectuosa (a Marenco). El que faltaba. La cereza en el pastel para este gran equipo que noche a noche, tarde a tarde, estaremos comprometidos en llevarles toros”, dijo Álvarez.

Mientras Carlos hablaba, Ítalo hacía sus primeras locuras en las graderías y después en la arena; eso sí, se equivocó con el slogan pues en vez de decir “los toros a la tica se viven por Teletica” dijo “los toros de Teletica se viven por Teletica”.

Natalia Monge fue otra que le dio la bienvenida a Ítalo. En una publicación de Instagram, la imitadora y presentadora de Buen día celebró el reencuentro con su excompañero de Repretel.

Natalia Monge muy feliz con la incorporación de Ítalo Marenco a Toros Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

“Y se nos subió al bus. Bienvenido a casa mi querido Ítalo”, dijo la presentadora de Buen día con una foto junto a Marenco con quien compartiría cámaras pronto en la revista matutina de canal 7 que, dicen, es el destino final del galán.