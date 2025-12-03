¿Viene algo nuevo para Ítalo Marenco en Teletica?, esto nos dijo el presentador

Ítalo Marenco vivió su último día en Giros, de Repretel, el 14 de agosto de 2025, luego de 11 años en canal 6 y 11. Cortesía Repretel (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Ítalo Marenco cerró Mira quién baila con un segundo lugar que lo dejó más que satisfecho, pero la gran pregunta que muchos televidentes se hacen es si el presentador ya tiene un nuevo proyecto cocinándose en Teletica.

El expresentador de Giros, de canal 6, habló con La Teja minutos después de la final y fue clarito al revelar que “lo mejor” está por venir para él y su familia.

Cabe recordar que él renunció a Repretel en agosto, tras 11 años en la empresa televisiva de La Uruca, tras negociar su ingreso a Mira quién baila y así asegurar su paso a Teletica.

Mucho se ha rumoreado que, como parte de su contrato, habría negociado su integración a algún otro programa de canal 7, como Buen día, El Chinamo o los Toros Teletica.

Sin embargo, Ítalo nos aseguró que todavía no hay nada firmado, pero siente que algo bonito podría estar por aparecer en su camino.

“Espero que venga lo mejor, pongo todo en manos de Dios, y vamos a ver qué quiere Diosito para mí en esta empresa tan maravillosa. Todavía no hay nada, me tengo que sentar a ver qué me proponen, pero siento que lo mejor está por venir en mi vida”, aseguró muy tranquilo.

Ítalo Marenco renunció a Repretel para formar parte de la segunda temporada de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque no hay un proyecto definido, Ítalo dejó claro que está abierto y motivado para lo que venga ahora que terminó la competencia.

Y ojo, su desempeño en la pista de baile dejó al público de Teletica encantado, así que no sería raro que el canal ya lo tenga en la mira para algo nuevo.

Un respiro

Mientras los posibles proyectos se acomodan, Ítalo quiere darse un respiro después de tres meses de ensayo, sudor y desvelos.

“Quiero dormir, descansar, comer, disfrutar a mi esposa y a mi hija, quiero ir a la playa, tomar sol, hacer siestas, ir a terapia y que me hagan masajes”, confesó entre risas, dejando claro que primero viene una buena recarga de energía.

Lo que sí tiene clarísimo es que su participación no fue en vano: logró 7.000 dólares para su causa, dinero que se transformará en “camas, terapias, menos dolor para los chiquitos y más tranquilidad para sus mamás”. Y eso, dice, vale más que cualquier trofeo.

De momento, Ítalo está a la espera de sentarse a conversar con Teletica, pero no oculta su ilusión de seguir creciendo dentro de la empresa del trencito.

Habrá que ver qué sorpresa le tiene preparada el canal, pues por ahora ya confirmaron que, por ejemplo, en El Chinamo, que se inicia el 11 de diciembre, solo estará como invitado en la sección “Misión Chinamo”.

Ítalo Marenco no estará este años ni en los Toros del 6 ni en Toros Teletica.

También se confirmó que durante estas próximas corridas de toros de fin y principio de año no formará parte del elenco principal de presentadores.

Nikole Román, productora de Toros Teletica, dio a conocer a La Teja que el “macho” sí estará un día en los toros, desde el redondel de Pedregal, pero solo como invitado.

“Sí, vamos a tener una pequeña sorpresa un día con él, pero será solo un día que va a estar con nosotros; no obstante, no será como presentador”, dijo Román.

Lo más seguro es que Marenco esté en el famoso “Reto del 7″, en el cual invitan a conocidos a meterse al redondel a cumplir el reto de tocar a una vaquilla para ayudar a una institución social.