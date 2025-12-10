Esta sería la gran razón por la que Ítalo Marenco le dijo “no” a El Chinamo de Teletica

A finales de noviembre, Ignacio Santos reconoció en De boca en boca que Teletica sí quería a Ítalo Marenco en El Chinamo 2025, pero que el presentador les dijo que no.

En ese momento, el director de Telenoticias contó que el expresentador de Repretel aludió a “una actividad familiar” al rechazar la invitación.

“Debo decirle que lo invité (a Ítalo) a que estuviera con nosotros en El Chinamo, pero tiene una actividad familiar”, dijo Santos en los camerinos de Mira quién baila, en los que estuvo en la recta final del programa.

Ítalo Marenco finalizó hace unos días su participación en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La actividad familiar salió a la luz: un crucero en familia

Semanas después de esas afirmaciones y a pocas horas del inicio de la temporada 2025 del tradicional programa de fin de año de canal 7, la razón familiar a la que habría aludido Ítalo Marenco salió a la luz.

El galán se fue a inicios de semana de crucero con su esposa Cindy Villalta y su hija Irene, de 7 años.

Precisamente Cindy contó en sus redes que el viaje lo venían planeando desde hace dos años, por lo que si Ítalo Marenco hubiera estado en Repretel también se hubiera alejado de algunas transmisiones de fin de año de canal 6.

“Iniciamos esta aventura tan bella planeada desde hace dos años que inauguraron el barco Icon of the Seas. El más grande”, contó Cindy.

El viaje coincidió con el cierre de su participación en Mira quién baila

Ítalo y su familia emprendió la aventura dos semanas después de que el presentador finalizara su proyecto oficial en canal 7, Mira quién baila, donde se quedó con el segundo lugar.

Ítalo Marenco anda de crucero con toda su familia, un descanso en estas épocas que, según dijo, estaba ansiando. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram /Instagram)

Aunque no estará en el elenco, sí aparecerá en El Chinamo

Si bien Ítalo no participará en el elenco de ningún programa de fin de año de canal 7, sí estará un día de invitado en El Chinamo (hará Misión Chinamo) y también irá a una corrida de Toros Teletica.

