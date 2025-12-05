Baile de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, por el que la esposa le sacó tarjeta roja, sigue generando revisiones del VAR

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez lograron al final el segundo lugar en la seguna temporada de Mira quién baila. (Ítalo Marenco /Ítalo Marenco)

El famoso “penalazo” que se mandaron Ítalo Marenco y su coreógrafa Lucía Jiménez, en la semifinal de Mira quién baila, ya no solo es un vacilón nacional… ahora también es una canción.

Sí, aunque usted no lo crea, el candente baile que en su momento hizo que hasta la esposa del presentador, Cindy Villalta, le sacara tarjeta roja desde el “VAR”, sigue dando cuerda en redes sociales.

Resulta que algún creativo con demasiado talento —y aparentemente también con mucho tiempo libre, como dijo Ítalo— agarró el famoso video del baile y le montó encima un tango original con varios de los comentarios que la gente dejó en redes.

Baila de Ítalo Marenco ahora tiene una canción

El resultado es tan divertido que el mismo Marenco lo compartió en sus redes sociales.

La letra del tango es una joyita y calza perfecto con el vacilón:

“Hasta a mí me dolió, dijo Ítalo ‘hágale’, pero si me la quiebra me la paga…

“Obvio, tocó el balón con la mano, ahí hubo mano.

“Señores, aquí va desde el VAR, efectivamente es penal y roja directa”.

Sigue revisión de VAR

Las redes, por supuesto, volvieron a encenderse como si el baile hubiera ocurrido ayer. Los ticos no desaprovecharon la oportunidad para volver a revisar cada movimiento de la bachata, como si se tratara del minuto a minuto de una final de campeonato.

Por este baile le sacaron tarjeta roja a Ítalo Marenco en su casa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ítalo, que se toma con humor todo esto, compartió el video y escribió:

“En este país lo que sobra es talento y tiempo. Aplauso a el que hizo este video”.

¿Hubo penal o no en el baile de Ítalo Marenco?

Y claro, los seguidores coincidieron con él: si algo demostró esta inesperada producción musical es que en Costa Rica las ocurrencias no fallan y que cualquier momento viral puede terminar convertido en canción, meme, análisis de VAR o lo que se les ocurra.

