Ítalo Marenco queda fuera de los Toros Teletica este fin y principio de año

Ítalo Marenco no estará frente a las cámaras de Toros Teletica por este fin y principio de año.

El propio presentador confirmó a Teletica.com que no participará en las transmisiones de las corridas los días 30 y 31 de diciembre, así como el 1.º de enero.

Se trata de una pausa breve, pero significativa, en medio de las fechas más vistas del programa.

Según explicó Marenco, su ausencia responde a motivos personales, combinados con compromisos laborales previamente adquiridos fuera del espacio taurino.

“Mi mamá cumple años, en el cielo, el 31 de diciembre. Ese día lo guardo de luto, no lo trabajo. Me gusta estar en familia y reservarlo para ella”, compartió el expresentador de Repretel.

Compromisos previos

Además, el comunicador aprovechará esos días para cumplir con trabajos ya agendados previamente.

“Trabajo un día antes y un día después. Ya tengo las fechas reservadas para una animación en un hotel”, explicó.

Sin embargo, los seguidores de Toros Teletica pueden estar tranquilos, pues Marenco se reincorporará al equipo el próximo 2 de enero, listo para retomar su rol en la arena.

Las corridas de Pedregal terminan este domingo 4 de enero.