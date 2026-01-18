Hoy es el debate de OPA: conozca el canal para verlo en las principales cableras del país

Costa Rica vivirá este domingo 18 de enero un debate presidencial diferente a los formatos tradicionales, organizado por OPA Canal 38, que se transmitirá a partir de las 6:30 de la noche por televisión abierta, sistemas de cable y plataformas digitales.

Un debate con dinámica distinta

Douglas Sánchez, periodista y director del canal ¡Opa! será presentador del debate de este domingo

El espacio, titulado “Se Busca Presidente: El Gran Reto”, reunirá a ocho aspirantes presidenciales con miras a las elecciones del 1.° de febrero, bajo un esquema que propone una simulación de gobierno en tiempo real, donde los participantes deberán responder a situaciones concretas del país.

Durante el debate, equipos conformados por tres integrantes, incluido el candidato presidencial, enfrentarán ocho escenarios relacionados con temas prioritarios como salud, educación, seguridad, política exterior, costo de vida, desempleo, pobreza, endeudamiento y ambiente, con el objetivo de presentar soluciones prácticas y coordinadas.

Candidaturas que estarán presentes

Las candidaturas confirmadas para el evento son José Aguilar Berrocal (Avanza), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Fabricio Alvarado (Nueva República), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista) y Ariel Robles (Frente Amplio).

La organización informó que Laura Fernández declinó participar en esta actividad.

Producción y conducción

Claudia Doble,, Ariel Robles y Álvaro Ramos estarán en el debate de esta noche (Archivo L/Archivo LN)

El debate será conducido por Jorge Obando y Douglas Sánchez, desde un espacio privado ubicado en La California, mientras que las barras partidarias podrán seguir el desarrollo del evento desde una pantalla externa habilitada para ese fin.

¿Dónde ver el debate de OPA?

