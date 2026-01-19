“Abstenerse es abdicar la democracia”: el contundente llamado de Franklin Chang-Díaz a votar

El astronauta y científico costarricense, Franklin Chang-Díaz, hizo un llamado urgente a la población para que salgan de sus casas a votar el domingo 1.° de febrero.

LEA MÁS: TSE impone medida cautelar a Laura Fernández y Fabricio Alvarado

A través de un video en sus redes sociales, lamentó que el abstencionismo se haya convertido en una tendencia peligrosa que debilita al país.

“Es un derecho que cada vez usamos menos, quizás por apatía o por frustración, o por la simple sensación de impotencia ante la inercia de una maquinaria gubernamental que ha estado entrabada por tantos años, pero debemos rechazar esos sentimientos”, dijo.

Franklin Chang pidió a los costarricenses que salgan a votar este 1.° de febrero

Chang-Díaz invitó a la población a estudiar a los candidatos y tomar una decisión para las elecciones.

“Abstenerse del voto es abdicar nuestra democracia. Poco a poco, tal vez sin darnos cuenta, el abstencionismo que hemos experimentado en los últimos años ha ido mellando el filo de nuestra democracia. Hoy en Costa Rica la elección de nuestros líderes es decidida por un porcentaje cada vez menor de la ciudadanía. Esa tendencia nos pone en un camino muy peligroso”, expresó el científico.

El científico y astronauta costarricense, Franklin Chang-Díaz, hizo un llamado a la población para que salga a votar el 1 de febrero. (Embajada )

LEA MÁS: Salario escolar 2026: Hacienda confirma fecha y monto del depósito para empleados públicos

Compartió importante herramienta

El astronauta compartió una herramienta que podría ayudar a los votantes a tomar su decisión.

Se trata de una matriz de comparación para determinar cuál candidato se alinea con sus valores.

“La decisión de por quién votar es decidir a quién vas a contratar para encomendarle tu futuro y el de tu familia: ¿quién se encargará de proteger tu comunidad y a tus niños en la escuela?, ¿quién se encargará de darles una excelente educación, velar por la salud de tu familia, mejorar la infraestructura vial -sin presas, proveer electricidad económica y fiable y transporte público eficiente y limpio?, ¿quién mejorará tus oportunidades de trabajo y reducirá la obscena desigualdad que continúa creciendo en la sociedad costarricense?“, indicó Chang-Díaz.

“De seguro contratarás a un equipo de primer calibre, con un plan bien trazado, no uno de aspiraciones técnicas, sino de objetivos concretos, presupuestados y realizables, y con hitos y entregables claramente definidos; un plan que será dirigido por una o un líder que te dé la confianza de que hará bien el trabajo, con reconocida experiencia en administración, con capacidad, tanto de persuasión como de negociación, porque el trabajo requerirá de ambas para el diálogo con el Congreso. Finalmente, todos estos atributos se sumarán al más importante de todos: una ética inquebrantable”, agregó.

Franklin Chang-Díaz compartió una matriz de comparación para ayudar a los indecisos a decidir por quién votar. (Rafael Pacheco Granados)

El científico señaló algunos puntos que se deben tomar en cuenta a la hora de decidir el voto, como el plan de gobierno, la experiencia en administración, el calibre de su equipo, la capacidad de negociar, la comunicación, entre otros.

En este enlace se puede encontrar la guía que compartió Franklin Chang-Díaz para tomar esta importante decisión.

LEA MÁS: Eli Feinzaig le dijo a Natalia Díaz cara a cara algo que muchos piensan y pocos se atreven (video)