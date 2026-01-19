Salario escolar 2026: Hacienda confirma fecha y monto del depósito para empleados públicos

Si usted ya está haciéndole número al salario escolar, aquí le decimos qué día será depositado y todo lo que tiene que saber sobre ese dinero.

El gobierno ya informó que el depósito de este esperado salario se hará efectivo el viernes 23 de enero de 2026 a un total de 167.238 funcionarios públicos.

Esto es todo lo que tiene que saber sobre el salario escolar. (Canva)

El desembolso total asciende a ¢168.627 millones, recursos que se depositarán de forma automática en las cuentas bancarias de los trabajadores.

¿Quiénes recibirán el pago este viernes?

El depósito abarca a los funcionarios activos del Gobierno Central, que incluye:

Ministerios y órganos desconcentrados.

Asamblea Legislativa (excepto los diputados).

Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República.

Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones.

El salario escolar funciona como un ahorro obligatorio acumulado durante todo el año anterior.

El cálculo se realiza sumando los salarios brutos (incluyendo pagos extraordinarios) devengados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2025. A esa suma total se le aplica un 8,33%, lo que equivale, en promedio, a un salario mensual adicional.

Este viernes le llegará la plata a los empleados públicos. (Canva)

Exenciones y retenciones obligatorias

Es fundamental que el trabajador tenga claro que, aunque este rubro está exento del impuesto sobre la renta, sí se le deben aplicar las retenciones por ley. Esto incluye:

Cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Pensiones alimentarias. Embargos judiciales o deducciones previamente autorizadas.

Hacienda enfatizó que el proceso es automático, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite. Ante cualquier duda, la recomendación es acudir directamente a la unidad de recursos humanos de su respectiva institución.

¿Cómo funciona en el sector privado?

Aunque el concepto es el mismo, la naturaleza del pago varía significativamente según el sector:

En cuanto al sector privado, el salario escolar funciona de manera distinta. Se trata de un ahorro voluntario que la persona trabajadora solicita a su patrono, con una retención mensual que puede oscilar entre 4,16% y 8,33% del salario bruto.

Muchos papás están deseando que llegue la plata para comprar los útiles de sus hijos. (John Durán)

Este dinero acumulado se entrega en un solo pago durante los primeros quince días de enero.

A diferencia del sector público, el salario escolar en el ámbito privado está libre de cargas sociales e impuesto sobre la renta y es inembargable, salvo en casos de pensión alimentaria, donde puede aplicarse hasta un 100% del monto.

