Eli Feinzaig le dijo a Natalia Díaz cara a cara algo que muchos piensan y pocos se atreven (video)

Eliecer Feinzaig aprovechó el espacio de cara a cara que tuvo con la candidata presidencial, Natalia Díaz, en el debate de OPA, para decirle algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a expresar.

Luego de que Díaz, aspirante de Unidos Podemos, cuestionara a Feinzaig, del Liberal Progresista, por su papel como diputado en la actual administración, el candidato le soltó una fuerte crítica.

Natalia Díaz dijo que hay que dejar atrás a Rodrigo Chaves y enfocarse en el futuro. (Mayela López)

“Qué dicha que menciona que usted fue ministra de la Presidencia, porque lo fue mientras este gobierno permitió que el narcotráfico se nos metiera hasta la cocina”.

El candidato le preguntó a Natalia cómo garantiza ser diferente a Rodrigo Chaves, si hasta formó parte de su gobierno.

LEA MÁS: Álvaro Ramos y Claudia Dobles tienen algo que los une y ella le hizo al liberacionista una interesante propuesta

“Yo no entiendo cuál es la obsesión de todos los candidatos con el presidente Chaves, que ya se va. Enfoquémonos en las cosas de aquí en adelante, en las soluciones que nosotros podemos implementar en el país”, respondió Díaz.

Eli Feinzaig le tiró duro a Natalia Díaz por su participación en el gobierno de Chaves. (Mayela López)

Ante esas palabras, Eli reaccionó sin pelos en la lengua.

LEA MÁS: Ariel Robles habló cara a cara con Fabricio Alvarado y le dio en donde más le duele (video)

“Creo, Natalia, que entre su dicho y sus acciones hay una distancia enorme. Usted se fue del gobierno de Chaves con boleto de ida y vuelta y en segunda ronda, probablemente, ahí es donde va a regresar, porque ya lo ha hecho en el pasado.

Eli Feinzaig lanzó críticas muy fuertes a la labor de Natalia Díaz

“Está demostrando que tiene un discurso de que no le gusta el pleito, pero anda buscando provocarlos, y tengo que decir: usted fue una ministra de la Presidencia bastante poco efectiva, donde no supo el gobierno trabajar con la Asamblea Legislativa”, agregó Feinzaig.