Álvaro Ramos y Claudia Dobles tienen algo que los une y ella le hizo al liberacionista una interesante propuesta

Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, tuvieron un cara a cara en el debate de OPA y dijeron algo muy interesante sobre algo fuerte que los une y que ha hecho a muchos pensar en una posible alianza.

Los dos políticos coinciden en que la llegada de Rodrigo Chaves a Costa Rica le ha hecho daño al país.

Álvaro Ramos y Claudia Dobles no escondieron que hay algo muy poderoso que los une. (Mayela López)

“Doña Claudia: usted era asesora en el gobierno de don Carlos Alvarado, del gobierno PAC, y él ha reconocido públicamente que su peor error fue traer a don Rodrigo Chaves. Usted que estaba ahí puede contarnos: ¿Por qué fue un error?, ¿qué lecciones aprendieron? y ¿por qué no debemos permitir que ese error continúe?“, preguntó Ramos.

“Rodrigo Chaves ha logrado engañar y mentirle a millones de costarricenses y ha sido una pésima experiencia que, dichosamente, está pronta a terminar. El próximo primero de febrero los costarricenses vamos a tener la oportunidad de definir cuál va a ser el futuro de nuestro país y cuál va a ser el rumbo de nuestro país”, respondió Dobles.

Dobles le hizo a Ramos una interesante propuesta. (Mayela López)

Dobles invitó a Ramos a trabajar en un eventual gobierno

La aspirante presidencial aprovechó incluso para invitar a Ramos a trabajar con ella en un eventual gobierno.

“Yo creo firmemente que ese liderazgo tiene que tener la capacidad de unir, tiene que tener la capacidad de entablar diálogo con los diferentes sectores, de construir puentes y no quemarlos. Y ese liderazgo tiene que tener la capacidad de conjuntar a las mejores personas, no importa de dónde vengan.

“También es por eso, don Álvaro, que en un gobierno nuestro yo me sentiría agradecida y contenta de poder contar con su liderazgo y su experiencia”, manifestó Claudia.

Álvaro Ramos y Claudia Dobles no ocultan que tienen algo muy fuerte que los une

El candidato liberacionista reconoció la importancia de evitar el continuismo.

“Concuerdo en que fue un error traer a don Rodrigo. Concuerdo con que no se puede permitir este continuismo que nos divide, que no quiere construir país, que ataca a las instituciones, que las instrumentaliza para dañar a la gente y silenciar a los opositores políticos”, destacó.