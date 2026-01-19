José Aguilar tras acusar al gobierno de Rodrigo Chaves de supuestas amenazas: “Si me matan, que me maten”

El candidato presidencial del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, elevó el tono de sus denuncias contra el gobierno de Rodrigo Chaves al asegurar públicamente que no teme por su vida, luego de señalar presuntas amenazas contra personas vinculadas a su campaña política.

Un mensaje directo y sin temor

Tras la entrevista radial en la que expuso las supuestas presiones, Aguilar decidió publicar un video para ampliar su posición y enviar un mensaje tanto a sus seguidores como a quienes, según él, buscan intimidarlo.

En ese mensaje, el aspirante presidencial afirmó: “No podemos tener miedo y no podemos dejar que el miedo nos derrote. A mí me pueden amenazar y si me matan, que me maten, pero me van a matar peleando de frente”.

José Aguilar difundió un video tras denunciar presuntas amenazas políticas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No tengo miedo”

Aguilar insistió en que las advertencias no frenarán su aspiración política ni el rumbo de su campaña electoral. En su discurso, aseguró que continuará adelante sin importar las consecuencias.

“No tengo miedo y después de enfrentar este tema de la campaña vamos a ganar y vamos a ir por los narcos y vamos a ir por el gota a gota y vamos a ir por los que están haciendo el femicidio, por toda la gente que está lavando dólares y que quieren meterse en el Poder Ejecutivo y en el gobierno de este país”, expresó.

El candidato también advirtió sobre lo que considera un riesgo para la democracia costarricense si este tipo de prácticas se normalizan.

Advertencia sobre el rumbo del país

En el video, Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía a no ceder ante el temor y a reflexionar sobre el futuro del país.

“Eso no es Costa Rica, eso no puede llegar a ser Costa Rica”, manifestó al referirse a lo que calificó como intentos de imponer un clima de intimidación.

“El mensaje de Avanza es, ‘vamos con fuerza, vamos de frente, vamos sin miedo, amenacen o no amenacen, con plata o sin plata, vamos a luchar’”, agregó.

El candidato aseguró que no tiene miedo y que seguirá con su campaña. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Llamado a resistir sin miedo

El aspirante presidencial cerró su mensaje con un llamado a quienes, según él, han sido disuadidos mediante amenazas, instándolos a mantenerse firmes.

“Este es el momento de ser firmes, este es el momento de pararnos en seco y pelear por el país en el que van a vivir nuestros hijos”, señaló, cuestionando si Costa Rica debe convertirse en un país dominado por el miedo o mantenerse como una nación libre.

“No vamos a dejar que vivan con miedo, que estén de rodillas, que estén este tipo de amenazas y de maleantes, queriendo imponernos un régimen de terror, o vamos a querer ser un país libre”, concluyó.

